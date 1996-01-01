"Примкон" ждет "сахарной" стабилизации

Резкое подорожание сахара, которое наблюдается по всей стране, пока не отразилось на ценах на продукцию крупнейшего в Приморье "конфетного" производителя. По словам коммерческого директора ОАО "Приморский кондитер" Виктора ИВЧЕНКО, на предприятии сделан двухмесячный запас сырья. За счет этого удается удерживать прежние цены на продукцию в течение всего 1 квартала 2006 г., хотя сахар начал дорожать сразу после нового года.

Напомним, что в декабре отпускная цена сахара у производителей была 17 руб. за кг. В начале марта она достигла 25 руб. Одновременно с сахаром подорожало и сгущенное молоко. Однако в настоящее время наметилась тенденция к стабилизации цен на сахар. По мнению экспертов рынка, окончательная цена установится к середине апреля.

Между тем некоторые московские кондитерские фабрики уже заявили о том, что они поднимают отпускные цены на свою продукцию. "Приморский кондитер" пока держится. Однако как только в крае появятся завозные конфеты по новым ценам, местный производитель также поднимет цены на свою продукцию.