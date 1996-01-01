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Недорогих сладостей больше не будет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Цены на конфеты выросли за февраль на 30-50%, и, как полагают многие аналитики, рост продолжится. Объясняют это подорожанием сахара, но не исключено, что кондитерские компании умышленно завышают цены на свою продукцию, с тем чтобы выдавить с рынка мелких игроков.

"Трейдеры в регионах уже получили сахар, а поскольку ажиотажного спроса на него нет, они вынуждены будут продавать его по низкой цене. Уже сейчас цены упали до 21 руб. за килограмм, и снижение продолжается", - говорит аналитик рынка сахара Института конъюнктуры аграрного рынка Андрей СТАНИШЕВСКИЙ. По мнению аналитиков, сегодня происходит коррекция цен на сахар после их взлета в феврале-марте. Некоторые эксперты не исключают даже возможного обвала рынка в ближайшее время. Это едва ли повлияет на розничные цены на кондитерские изделия.

"Наблюдается тенденция роста цен на сахар, - утверждает PR-менеджер компании "Пекарь" Елена ДЕДКОВА. - Так что можно ожидать 5%-ного роста цен".

"Прогнозируется дальнейшее повышение цен на сахар, - соглашается начальник управления инновационных разработок группы компаний "ЭФКО" Евгения ПАНОВА. - Это повлечет за собой и рост цен на кондитерские изделия. Уже в ближайшие месяцы цены на шоколад, карамель, конфеты возрастут на 6-8%".

Неоправданное завышение цен на отечественную кондитерскую продукцию, по мнению аналитиков, может привести к тому, что она окажется просто неконкурентоспособной на фоне более качественной зарубежной "кондитерки", с одной стороны, и более дешевой украинской - с другой.

"Украинские производители давно уже присматриваются к российскому рынку, и сегодня они будут даже готовы работать себе в убыток, чтобы вновь отвоевать свою нишу, - говорит аналитик ИК "Финам" Владислав КОЧЕТКОВ. - Рост цен на российскую кондитерскую продукцию сделает ее непривлекательной для розничных сетей".

Не исключено, что рост цен на кондитерскую продукцию никак не связан с "сахарным бумом" последних месяцев. Очевидно, что прошедшее повышение цен никак не скажется на работе крупных компаний, зато может серьезно ударить по малому и среднему бизнесу.

"Возникшая ситуация будет способствовать либо объединению мелких производителей, либо полному вытеснению их с кондитерского рынка", - размышляет Евгения Панова. Так что рост цен на сахар мог быть использован лишь как повод для грядущей консолидации и укрупнения рынка.

Что касается регионального рынка, то, по мнению аналитиков, цены на сладкое здесь будут только расти. "Мелким компаниям будет очень тяжело выжить в сложившейся ситуации, - говорит Евгения Панова. - Так что в ближайшее время регионы столкнутся с тем, что производить качественные и недорогие конфеты будет просто некому".

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