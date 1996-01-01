Число участников жилищной программы Мичиноку банка резко ограничено

Сто семей Хабаровска смогут получить кредит на строительство жилья по более низким процентным ставкам, чем это предусмотрено стандартными условиями кредитования. На прошлой неделе президент "Мичиноку Банк, Лтд" (Япония) Сугимото ЯСУО и министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ подписали соглашение о сотрудничестве в области ипотечного жилищного кредитования.

По строительным объектам, согласованным с Мичиноку-банком, Хабаровское краевое ипотечное агентство будет предлагать отдельным категориям граждан, а именно - нуждающимся в жилье работникам бюджетных организаций, молодым семьям, участникам боевых действий и другим подавать документы на получение кредита в Мичиноку банк. Списки граждан, которым банк согласится дать ипотечный кредит, будут подаваться в координационный совет при губернаторе. По заемщикам, получившим "добро" на совете, край предоставит банку свою гарантию на возврат кредита до завершения строительства. За счет этого названным категориям граждан ипотека обойдется дешевле.

Дешевле означает 8% годовых в валюте. "Это не благотворительная деятельность. Мы будем получать прибыль, - заявил Сугимото Ясуо. - Но с учетом того, что нам удалось договориться с правительством Хабаровского края, процентную ставку в рамках данной программы мы устанавливаем ниже, чем в других случаях". При этом первоначальный взнос по ипотечной программе банка остается на уровне 30% от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита ограничивается $50 тыс.