Государственная регулировка оптоволокна

Владивосток и Приморский край в целом занимают одно из ведущих мест в России по развитию рынка услуг широкополосного доступа в Интернет. Но росту рынка могут помешать технические ограничения.

- Стоимость трафика у нас в крае ниже, чем в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Это связано с большим объемом потребляемого трафика, - говорит директор компании "РТК-Транзит" Максим МИХАЙЛИН. - Существенную роль сыграл и личностный фактор: у истоков этого рынка стояли люди, которые работали на перспективу. Был организован правильный технологический подход, который позволил снизить стоимость трафика.

Но растущая популярность услуг доступа в Интернет вскоре может упереться в пропускную способность существующих линий связи магистральных операторов - "Ростелекома" и "Транстелекома". В настоящее время пропускная способность канала "Ростелекома", используемая для Интернет, - 155 Мбит. Замечу, что это отнюдь не общая емкость, а та ее часть, что выделена под пропуск Интернет-трафика. Примерно та же емкость и у канала "Транстелекома".

В настоящее время канальная емкость практически исчерпана. И если спрос на услуги доступа в Интернет будет расти столь же быстрыми темпами, то буквально через год пропускная способность каналов магистральных провайдеров окажется недостаточной. Постепенно заполняются и логические каналы, выделенные под телефонию, корпоративные VPN-сети.

- И что в этой ситуации собираются делать магистральные провайдеры?

- Уже давно планируется модернизация сети "Ростелекома" на основе технологии DWDM, которая позволяет увеличить пропускную способность оптоволоконного кабеля в несколько раз. В этом случае теоретически ее можно увеличить в десятки раз, но реально - раз в 5-10. То же самое делает и "Транстелеком", и, возможно, уже через год проблема дефицита канальной емкости будет решена, что позволит рынку широкополосного доступа в Интернет развиваться, не беспокоясь о возможных технических ограничениях.

- О планах модернизации волоконно-оптических линий магистральных провайдеров сообщалось еще в 2002 г. Прошло уже четыре года - а воз и ныне там...

- Во-первых, тогда еще не было острой необходимости в расширении пропускной способности каналов магистральных провайдеров "Москва - Дальний Восток". Никто не ожидал, что спрос на передачу потоков данных будет расти столь быстро. Да и стоимость такой модернизации велика. Замечу, что проектные работы ведутся уже давно, но, к сожалению, магистральным операторам мешает чрезмерная зарегулированность отрасли связи со стороны государства. Приходится выполнять множество формальных требований, и это затягивает выполнение проектов. На то, чтобы спроектировать, построить и сдать линию, требуется полгода и более. Причем само проектирование - отнюдь не самая длительная часть выполнения проекта. "Транстелекому" проще выполнить все работы - у них менее разветвленная линия, проходящая вдоль железной дороги, и ее проще модернизировать.

- А почему никто из операторов не построил опотоволоконную линию в Южную Корею? Ведь это кажется логичным решением - цена на трафик там значительно ниже.

- В принципе, местные операторы связи могут протянуть оптоволоконный кабель, например, до Южной Кореи. Это позволит продавать трафик по более низкой цене. Но вот позволит ли это наше государство? Хотя формально подобное не запрещено: стройте, покупайте, продавайте. Но это в теории. А вот на практике...

Государство не заинтересовано в том, чтобы коммерческие организации действовали излишне самостоятельно, и имеет достаточно рычагов, чтобы заморозить реализацию подобных проектов на стадии согласования. Особенно в проектах, когда линия связи пересекает государственную границу. Здесь прослеживается определенная политика: чтобы на периферии империи было меньше "посторонних соединений", так как все это ослабляет связи с центром, с Москвой. Особенно в случае Приморья, которое чисто экономически мало что связывает с центральной Россией.

- Однако на госрегулирование жалуются компании, работающие в области связи по всей России....

- Да, к сожалению избыточное регулирование этой отрасли осталось почти в неизменном виде еще со времен Советского Союза, когда надо было спрашивать с предприятий: куда они потратили государственные деньги? Сейчас если оператор плохо работает, он будет вытеснен с рынка конкурентами. И технологическое регулирование в данном случае совершенно не требуется. Почему на Западе такой поток инноваций в области связи? Там гораздо меньше технологического регулирования отрасли, а если оно имеет место, то в основном касается обязательств оператора перед клиентами. Если оператор не выполняет своих обязательств - ему придется несладко. У нас же оператор обязуется перед государством выполнять ряд технических норм, которые не имеют прямого отношения к качеству обслуживания.

- Несмотря на то, что в Приморье цена на трафик ниже, чем в Хабаровске, она существенно выше, чем в Центральной России. Возможно ли существенное снижение цены после расширения пропускной способности каналов магистральных операторов?

- Возможно, что после модернизации сетей магистральных провайдеров цены на трафик снизятся. Но вряд ли это снижение будет существенным - ни "Ростелекому", ни "Транстелекому" демпинговать незачем. Какой смысл в том, чтобы увеличить продажу трафика, скажем, в два раза и одновременно в два раза снизить цены? В коммерческом отношении существующие магистральные провайдеры негибки. Конкуренции нет, так что нет и необходимости в продуманной маркетинговой политике.

"Ростелеком" и "Транстелеком" остаются структурами, чья деятельность во многих аспектах обслуживает государственные или ведомственные интересы. Изменить ситуацию может только появление новых магистральных операторов. Понятно, что если операторы арендуют каналы у уже существующих магистральных провайдеров, они не могут предложить своим пользователям цены, которые будут существенно ниже. Но мало кто может позволить себе построить оптоволоконную сеть по всей России. Разве что РАО "ЕЭС России", "Транснефть" и Минтранс.

- С этого года "Ростелеком" уже не является монополистом на рынке дальней связи. По прогнозам, стоимость междугородних и международных звонков должна снизиться. И, как следствие, снизятся доходы бывшего монополиста. А значит, компании придется вести более гибкую маркетинговую политику?

- Вряд ли междугородние разговоры существенно подешевеют. Происходящие в отрасли связи события называют либерализацией. Но по сути - это очередной передел. Монопольное положение "Ростелекома" на рынке дальней связи не устраивало других игроков рынка, которые также хотели бы получить кусочек этого пирога. Но не факт, что цены снизятся, так как эти операторы все равно будут пользоваться каналами связи от существующих магистральных операторов, пока не построят свои магистральные линии.