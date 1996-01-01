Ипотечная кухня

Специалисты утверждают, что с каждым годом ипотечные программы становятся доступнее, доверие населения к ним растет, ипотека все чаще начинает рассматриваться как вполне реальный вариант улучшения жилищных условий. Корреспондент "ЗР" обошел пять из десяти компаний, предлагающих подобные услуги в Приморском крае, в роли потенциального клиента, дабы оценить, так ли это на самом деле.

Мои года - мое богатство?

Оказалось, что консультацию по ипотеке с конкретными расчетами под условия клиента (стоимость квартиры, уровень доходов, срок кредитования и пр.) получить несложно. Очередей корреспондент "ЗР" не обнаружил, а максимальный срок ожидания нужного специалиста составил 15 минут.

Специалисты кредитных отделов готовы были предоставить самую что ни на есть подробную информацию и постоянно подбадривали: "Не бойтесь, это не так сложно! Сейчас многие берут ипотечный кредит".

Первый вопрос, который задают потенциальному клиенту, - какую квартиру он хочет приобрести. Требования, которые предъявляет банк к объекту недвижимости, вполне оправданы, ведь именно эта квартира будет выступать залогом вплоть до момента погашения кредита. В Банке Москвы кредит выдается только для приобретения жилья на вторичном рынке. В Сбербанке России уклончиво ответили, что юристы вряд ли дадут согласие на то, чтобы банк кредитовал покупку квартиры на стадии строительства, поскольку дело это ненадежное и опасное. Если же вы присмотрели квартиру в новом доме, то для участия в ипотечной программе придется дождаться того момента, когда дом будет сдан в эксплуатацию. ПримСоцБанк и Приморское ипотечное агентство "Наш дом - Приморье" (координатор краевой ипотечной программы) готовы кредитовать покупку квартиры в строящемся доме, но работают только с теми строительными компаниями, которые отвечают определенным требованиям. На момент визита это были две компании для ПримСоцБанка и одна для Приморского ипотечного агентства, но и там нас заверили, что в ближайшее время список будет расширен.

Обычно к предмету ипотеки предъявляется такое требование: здание не должно находиться в аварийном состоянии или состоять на учете по постановке на капитальный ремонт. Многие банки готовы кредитовать только покупку отдельной квартиры или отдельно стоящего дома, даже с "гостинками" работают не все. А вот на приобретение комнаты кредит могут выдать только в Сбербанке.

Во-вторых, клиенту нужно определиться со сроком кредитования. Максимально возможный срок - 30 лет - предлагают Приморское ипотечное агентство и ПримСоцБанк. Сбербанк готов кредитовать на 20 лет, Банк Москвы - на 15 лет. При этом каждая программа имеет ограничения по возрасту.

Самое распространенное требование - ко времени окончания выплат по кредитам вы не должны превысить пенсионный возраст, однако ПримСоцБанк готов отодвинуть эту планку до 75 лет (это означает, что 45-летний житель Приморья может взять кредит на 30 лет).

Нам не страшен серый "нал"

Третий вопрос - размер первоначального взноса в процентах от стоимости жилья. В Банке Москвы он начинается от 30%, в Приморском ипотечном агентстве, ПримСоцБанке и Сбербанке - от 10%. Но простой математический расчет показывает: чем больше будет первоначальный взнос, тем лучше - тем меньше денег вы заплатите за приобретаемую квартиру в конечном итоге. К тому же процентная ставка по кредиту в некоторых программах зависит от суммы первоначального взноса (чем больше взнос, тем ниже процент), а к заемщику, который готов внести только 10%, предъявляются дополнительные требования. Поэтому над суммой первоначального взноса стоит хорошо поразмыслить.

Где найти деньги? Если собственных накоплений недостаточно, можно взять кредит на потребительские цели и вложить его в покупку квартиры. Если же у вас есть комната или доля в квартире, можно использовать схему ипотечного обмена - тогда деньги, полученные вами от продажи имеющегося жилья, войдут в состав первоначального взноса. Специалисты утверждают, что эта схема сегодня широко распространена.

Следующий важный пункт - совокупный доход семьи. Если "белая" зарплата у вас невелика, то сегодня это уже не является препятствием для получения ипотечного кредита - банки готовы учитывать "серые" доходы.

"Если бы мы ориентировались только на "белую" зарплату, брать ипотечный кредит было бы некому, - поделилась наблюдениями сотрудница одного из банков. - Большинство клиентов приходит к нам с неофициальными доходами".

Как их подтвердить? Вы должны предоставить справку по форме банка с подписью бухгалтера, директора и печатью предприятия. На вопрос, согласится ли руководство оформить такую справку, везде отвечали, что эта информация не идет в налоговые органы, поэтому большинство работодателей с пониманием относятся к ситуации и готовы пойти навстречу своим сотрудникам.

В Банке Москвы процентная ставка зависит от формы подтверждения дохода: обладателям полноценной "белой" зарплаты кредит выдается под 13% годовых в рублях и 10% в валюте, при "серой" схеме получается 14% и 11% соответственно. В других банках такой зависимости нет.

Процесс оформления ипотечного кредита условно можно разделить на два этапа. На первом этапе проверяется платежеспособность клиента и кредитный комитет принимает решение о возможности выдачи кредита (как правило, это занимает от 2 до 4 недель). Если ответ положительный, то на втором этапе вы предоставляете в банк документы на квартиру (как быстро они будут собраны - зависит от вас) и по истечении нескольких дней получаете кредит.

В ПримСоцБанке нас заверили, что процедура ипотечного кредитования здесь уже хорошо откатана и сроки сократились до минимума: 3 дня уходит на проверку платежеспособности, затем клиент подает документы на квартиру, и уже через 3 дня ему выдается кредит. И еще один важный момент. При оформлении ипотечного кредита в Сбербанке необходимо найти поручителей, а вот в остальных компаниях это не является обязательным условием (поручительство оформляется только по требованию кредитного комитета, если у него возникнут сомнения в вашей платежеспособности).

Считалочка

Теперь перейдем к конкретным расчетам. По легенде, молодая семья из двух человек хочет взять ипотечный кредит в рублях на 15 лет на покупку квартиры стоимостью 1,5 млн руб. Первоначальный взнос - 30%, следовательно, сумма кредита должна составить 1,05 млн руб. Зарплаты частично "серые", совокупный доход около 35 тыс. руб. в месяц.

Приморское ипотечное агентство "Наш дом - Приморье". По доходам мы проходим, ставка кредитования - 13% годовых, ежемесячный платеж - 13 334 руб. (в течение 15 лет эта цифра не меняется). Единовременные затраты на оформление кредита (комиссия, проверка на платежеспособность, оценка жилого помещения, оформление права собственности и пр.), по словам консультанта, составят около 50-60 тыс. руб. Сумма страховки в первый год равняется 11 550 руб., в дальнейшем она будет уменьшаться вместе с суммой кредита.

Когда верстался номер, стало известно: губернатор Сергей ДАРЬКИН подписал постановление о том, что с 2006 г. участникам ипотечной программы из краевого бюджета будет возмещаться половина расходов по уплате процентов в течение первых пяти лет пользования кредитом. Чтобы воспользоваться субсидией, при оформлении кредита нужно написать заявление, которое будет рассматривать специальная комиссия. И если она даст положительный ответ, то нам будет компенсировано 251 322 руб.

ПримСоцБанк. У этого банка есть несколько программ ипотечного кредитования, и, исходя из наших условий, мы выбираем Кредит "Долгосрочный". Чтобы взять кредит на сумму 1,05 млн. руб. на 15 лет, мы должны иметь совокупный доход не менее 36 616 руб. Ставка 13%, ежемесячный платеж 13 334 руб. Менеджер говорит, что затраты на оформление кредита составят максимум $1,5 тыс., страховка - 16 500 руб. в первый год, и по мере погашения кредита она уменьшается.

Банк Москвы. Наши доходы устраивают банк, но поскольку они частично "серые", ставка кредитования для нас - 14% годовых (в "белом" варианте было бы 13%). Ежемесячный платеж - 13 980 руб. Затраты на оформление кредита предлагается рассчитать самостоятельно по предложенному списку, откуда следует, что минимальная сумма составит около 12 тыс. руб., верхней границы нет. Страхование, если верить консультанту, обойдется нам ориентировочно в 5-6 тыс. руб. в год.

Сбербанк РФ. Совокупный семейный доход в 35 тыс. руб. - вполне приемлемый для такого кредита. Ставка кредитования - 16% годовых до оформления договора купли- продажи в ПКРЦ, 15% - после оформления. В отличие от предыдущих программ, где платежи по кредиту вносятся равными долями в течение 15 лет, здесь выплаты уменьшаются каждый месяц. Первый взнос из расчета 16% годовых будет составлять 19 641 руб. Если же взять цифру 15%, то мы получим 18 778 руб. в первый месяц, 18 671 руб. во второй, 18599 руб. в третий и т. д.

Разумеется, корреспонденту "ЗР", как потенциальному клиенту, захотелось узнать, какой же взнос будет последним по истечении 15 лет? Но на этот вопрос консультант ответить не смог, пояснив, что компьютерная программа позволяет рассчитать платежи на 119 месяцев вперед, а в 15 годах, увы, 180 месяцев. С определением затрат на оформление кредита и на страховку у консультанта тоже возникли трудности.

Позволим себе высказать субъективную оценку. Самым мучительным оказалось общение именно с сотрудниками Сбербанка. Чтобы получить конкретную информацию об условиях ипотечного кредитования, корреспонденту "ЗР" пришлось приложить большие усилия, хотя, может быть, ему просто не повезло с консультантом? Специалист кредитного отдела не смог даже расшифровать аббревиатуру ПКРЦ, которую использовал сам. Для полноты картины добавим, что в небольшой по размерам комнате чуть ли не вплотную друг к другу установлены 4 стола с компьютерами, за каждым - менеджер и посетитель, тесно, в помещении стоит гул.

Итак, даже если мы возьмем самый недорогой ипотечный кредит (по программе "Наш дом - Приморье"), то, суммировав все затраты, получим сумму, которая приближается к 3 млн руб. (если мы попадаем под действие субсидии - около 2 млн 750 тыс.), а стоимость квартиры по нашей легенде 1,5 млн руб. Разбег впечатляет, но в то же время другой возможности приобрести квартиру у многих семей просто нет, нельзя забывать и об инфляции: ежемесячный взнос в 13 334 руб. сегодня и через 15 лет - это разные деньги.

Тем же, кто пока не решается на оформление ипотеки, советуем набраться терпения: согласно прогнозам, процентные ставки и дальше будут снижаться, а условия предоставления кредита - смягчаться.