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Военные подогревают рынок жилья
Министерство обороны в 2006 г. закупит для своих нужд около 500 тыс. кв. м жилья в Москве, что составляет десятую часть от общего запланированного объема строительства в российской столице.
Учитывая существующий на рынке дефицит предложения, изъятие из оборота столь значительной доли недорогого жилья, по мнению экспертов, подстегнет рост цен.
Ранее Минобороны пыталось обеспечить военнослужащих жильем путем использования государственных жилищных сертификатов. Напомним, что каждому военнослужащему выдавался сертификат, который он мог обменять на жилье в любом регионе России. Однако в ходе выполнения программы выяснилось, что на сумму, указанную в сертификате, его владелец может приобрести лишь около 10 кв. м жилья. Виной тому, по всей видимости, стал рост цен на недвижимость. И после того как Президент России публично назвал эту программу профанацией и обманом, Минобороны решило отказаться от нее и начать строительство жилья на своих землях.
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