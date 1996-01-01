Цена креатива

Долгое время в сознании многих наших соотечественников существовало заблуждение, что открыть рекламное агентство проще простого. Требуются только "креативные мозги" и немного навыков прямых продаж. Последствия такого суждения - рекламные агентства (РА) плодятся как грибы после дождя, но также быстро изчезают.

Больше агентств, хороших и разных

Если окинуть Хабаровск беспристрастным взглядом, то больше всего в глаза бросается наружная реклама. Поэтому создается впечатление, что агентства, занимающиеся именно наружной рекламой, захватили большую часть "рекламного пирога". Но это не совсем так. Агентств, специализирующихся на "наружке", не так уж и много. Особенно если учесть, что этим видом бизнеса занимаются более ста хабаровских предприятий.

Из них особенно выделяются те РА, которые имеют собственную ресурсную базу. Для сравнения: некоторые мелкие РА умудряются годами существовать, выполняя функции посредника между заказчиком и агентством-изготовителем рекламы.

Если же рассматривать РА по количеству получаемой прибыли, то, скорее всего, фаворитом будет "Форпост", учитывая объемы размещаемой им рекламы на ведущих российских телеканалах.

Что предлагают?

С тех пор как появились режущие плоттеры и другие технические новинки, появились и искусные мастера по табличкам, ценникам и прочей "мелочовке", работающие буквально "на колене". По сравнению с предприятиями "большой рекламы" им легче было организовать и развить бизнес. Но и компании "полного цикла", что называется, осваивали свое поле, причем в условиях все более растущей конкуренции.

Сейчас в Хабаровске более 1500 рекламных плоскостей (щитов, баннеров) размером 3х6 метров. Из их числа редко пустуют более четверти. Есть рекламоносители-гиганты размером 10х10, 2х10, 3х10, 3х20 метров и так далее. Их количество невелико - по одному, два.

Сегодняшний рекламодатель уже насытился стандартными услугами, требует от исполнителя чего-то неординарного, неожиданного. И предложения такие есть, например предлагается более 15 плоскостей размером 5х1,5 метров (14 из них принадлежат РА "Прайм тайм"). Есть и эксклюзив: рекламный брендмауэр "Балтики" в 342 кв. метра, принадлежащий РА "Пацифик медиа". Ранее он размещался на строительных лесах Медуниверситета, теперь переехал на автомобильную развязку на улице Дикопольцева.

Из новинок "наружки" можно отметить так называемый "Сити формат". Это небольшого размера щиты (120х180 см), устанавливаемые практически везде. Преимущество этого вида рекламоносителей - более простое согласование проекта. По сравнению с традиционными щитами на "Сити формат" в несравнимо проще получить согласование. Да и сама установка их относительно дешева. Соответственно, тот, кто первым внедрил эту услугу, справедливо получил и свой предпринимательский бонус. На сегодняшний день число рекламных плоскостей "Сити формат" перевалило за две сотни.

Кто предлагает

Попросив представителей некоторых РА описать положение дел на рынке, я получил самые противоречивые мнения. Общая мысль была единой: трудно продать хорошую креативную идею. Заказчики с "большим скрипом" соглашаются оплачивать оригинальные рекламные ходы.

Из-за этого создается впечатление, что у многих РА "хромает" дизайн. Но это вовсе не потому, что агентство не может ничего придумать. Просто заказчики еще не привыкли платить за креативную идею. За работу по изготовлению рекламы платят, за рекламную идею - неохотно. Видимо, "не доросли".

В то же время определить агентства, заслуживающие доверия, оказалось гораздо проще. Ниже приведен перечень агентств, делова репутация которых были получила самые высокие оценки.

РА "Прайм Тайм". Основано в 1997 году как агентство полного цикла. На сегодня предлагает ряд эксклюзивных услуг. Например, "Прайм Тайм" закрыло такой сегмент рынка, как выпуск сувениров и полиграфии малыми тиражами. Широкоформатная печать также имеется. В области наружной рекламы Хабаровска "Прайм Тайм" принадлежит около 30% всех рекламных плоскостей. Также они довольно крупные медиабайеры.

Досье Меднабайеры выкупают большого количество рекламного места/времени/эфира по демпинговым ценам с последующей перепродажей последнего ряду более мелких клиентов за более высокую стоимость.

По словам директора РА Оксаны КАНИЩЕВОЙ, у них есть три "конька", позволяющих уверенно смотреть в будущее:

- медиапланирование и медиаразмещение;

- собственные ресурс наружной рекламы;

- мониторинг размещения наружной рекламы.

РИА "Свежий Ветер" основано в 2000 году. За 6 лет деятельности стало одним из крупнейших агентств полного цикла на Дальнем Востоке. Особо здесь гордятся своим "креативным мышлением".

Среди клиентов РИА есть правительство Хабаровского края, администрация города Хабаровска, корпорация SONY, Ингосстрах, Росгосстрах, Би-Лайн GSM, МТС Хабаровск, Корфовский ликеро-водочный завод, компания "Балтика" и другие. Из разработанных и выведенных на рынок брендов можно отметить следующие: "Барон Корф" (Корфовский ЛВЗ), "Dr. Forest" (международный проект Forest).

По словам директора РА Евгения НАГОРНОГО, одним из самых грандиозных проектов агентства был "День МТС". Из эксклюзивных предложений - разработка презентационно-выставочного оборудования.

"Пацифик медиа". Одно из самых динамично развившихся РА полного цикла. На сегодняшний день успешно работает с такими компаниями, как "Балтика", "Амур-пиво", "Мегафон". Отличается большим размахом деятельности, вплоть до организации гонок на яхтах. В 2003 году работа по выводу бренда "Амур-пиво" заслужила звание "Бренд года".

От себя отмечу, что именно работа с пивоваренными компаниями агентству удается лучше всего. Наверное, потому, что первый директор долгое время работал специалистом по рекламе на "Амур-пиво". Разработка идеи "Движение Пасифик" так-же принадлежит этому агентству. Благодаря "Пацифик медиа" мы увидали в Хабаровске группу "Мумий Тролль", с программой "Здравствуй - до свидания - тур".

А вот благодаря работе "Рекламного центра "Хабаровский" мы можем наблюдать рекламу как внутри пассажирского транспорта, так и снаружи. У РЦ "Хабаровский" сложились самые тесные партнерские отношения с Хабаровским пассажирским автотранспортным предприятием.

РА "Артефакт" поступило изощренно: установив на грузовичок два огромных щита, предложило клиентам не просто разместить на них рекламу, но и провезти ее по всему городу, показать всем. Зачем, мол, вам 10 щитов в разных концах города, лучше один, но подвижный, взгляд притягивающий. Судя по всему, это тот случай, когда клиент все еще размышляет об эффективности нестандартной рекламы.

"Развитие ПРО". Нельзя сказать, что это очень крупное РА, но все видели экран на площади Ленина. Это их работа. А до этого, по меньшей мере, два, РА пытались соорудить похожий рекламоноситель. Не удалось.

Кроме вышеперечисленных РА, рекламисты хорошо отзывались о следующих коллегах из "ЛНТ" (Лаборатория новых технологий). Кроме качественной работы знамениты и тем, что являются дилерами компании "3М". "Чудо-свет" называют лучшей компанией, работающей с неоном.

Рекламная жизнь Хабаровска за последнее десятилетие привнесла много нового. От нее в прямом смысле стало светлее на улицах, веселее на душе, если она сдобрена тонким юмором.

Социальная значимость ее тоже возросла. Например, если бы не рекламная подпитка, сгинули бы многие молодежные проекты, например ежегодный "ДВ Рок-Фестиваль" (экс-Весенний драйв).

Но лично мне, почему-то больше всего нравится ежегодное "Шоу Бикини" на городском пляже. Его проводит РА "Свежий ветер". Рекламный эффект этого мероприятия оценить не берусь, но красиво! А красота, как известно, спасет мир.