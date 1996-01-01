Пожарный бум

16 января заставило многих задуматься о противопожарной безопасности. В специализированные компании потянулись покупатели. Как рассказывают владельцы фирм, такого наплыва клиентов за 15 лет работы еще не было.

Скажем сразу, торговать пожарным оборудованием может не каждая организация. В Приморье лицензию МЧС на этот вид деятельности имеют более 120 организаций. Реально операторов этого рынка на треть меньше, так как лицензиаты входят в структуру крупных предприятий.

Цены в фирмах занимающихся пожарным инвентарем, примерно одинаковые. Самый дешевый огнетушитель ОП-1 стоит около 500 руб., самый дорогой ОП-100 - почти 10 тыс. руб. Цифры на маркировке огнетушителя означают количество порошка в нем в килограммах, соответственно, чем больше цифра, тем большую площадь возгорания огнетушитель способен потушить.

Если есть желание приобрести спасательную лестницу, то заказчику необходимо высчитать, сколько метров ему нужно. Один погонный метр стоит около 370 руб. Отдельные фирмы предлагают усовершенствованные модели, их изюминка в том, что лестницы выдерживают нагрузку почти в 1000 кг и снабжены специальными грузами, которые предназначены предотвратить раскачивание лестницы при сильных порывах ветра.

Однако все понимают, что, купив лестницу или огнетушитель, от пожара не застрахуешься. Поэтому пожарные сигнализации должны быть в каждом помещении. Наиболее востребованы на рынке системы, где совмещены два датчика - тепловой и дымовой. При возгорании один из датчиков обязательно сработает, поэтому надежность этих систем увеличивается. Да и ложных тревог практически не бывает. Сигнал тревоги можно подключить на пульт охраны или в другое место по желанию клиента. Стоимость пожарной сигнализации такого типа 25-30 тыс. руб., но это при условии, что помещение небольшое.

Однако любая сигнализация работает только на предупреждение. Поэтому будущее - за системами пожаротушения, и многие уже их ставят у себя на объектах. Самой эффективной системой считается сплинкерная. Принцип ее работы заключается в том, что она подключается к водным магистралям и в ней стоит насос высокого давления, поэтому, когда начинается пожар, она тушит, даже если здание обесточено. Удовольствие дорогое и стоит не менее 70 тыс. руб.

Есть порошковые системы, такие как "Буран-8". Она представляет собой герметичный сосуд, в котором находится "патрон". Этот патрон взрывается, если поступает сигнал от датчиков пожарной сигнализации. Система наполнена мельчайшим порошком. При взрыве он покрывает определенную площадь и тем самым тушит возгорание.

Дополнительной защитой от пожара служит обработка материалов (ткань, дерево) специальными составами. Пропитка метра ткани (театры, актовые залы) стоит 35 руб., дерева - 40 руб., а вот металлоконструкции стоят уже от 600 руб.