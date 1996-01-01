Строить в Хабаровске жилье и гостиницы иностранным инвесторам невыгодно

Гостиничное хозяйство Хабаровска не отвечает современным требованиям ни по количеству мест, ни по качеству обслуживания. Об этом говорилось на заседании внешнеэкономического совета при правительстве Хабаровского края.

Выступая на совете, вице-мэр краевого центра Валерий КАЗАЧЕНКО отметил, что прошедший в этом году первый Дальневосточный экономический конгресс показал, что имеющиеся в Хабаровске гостиничные мощности не смогли в необходимом количестве и качестве удовлетворить участников международного форума. Поэтому в городе принято решение начать строительство новых гостиничных комплексов, пяти- и четырехзвездочных отелей, ориентированных на современный стандарт. Уже подобраны 20 площадок, на которых разместятся офисные, торгово-развлекательные комплексы с гостиничными услугами, разрабатывается проектная документация, подбираются инвесторы.

Однако, подчеркнул Валерий Казаченко, инвесторы, особенно иностранные, не торопятся строить в Хабаровске. Чтобы оформить документы, они тратят от полугода до двух лет. Трудно решаются вопросы привлечения иностранной рабочей силы. Из-за этого на год отложено строительство жилых домов, которые предлагали возвести в Хабаровске китайские фирмы. А японцы вообще отказались от идеи строить в России. Ведь после того как по их просьбе консалтинговая компания просчитала стоимость такого строительства, оказалось, что она выше, чем в Японии в полтора раза.