Связной из центра

Столько важных гостей, сколько было 10 февраля в селе Бычиха Хабаровского края, здесь не было, наверное, еще никогда. Пока часть членов совета при полпреде решала важные государственные задачи, другая его часть во главе с министром связи Леонидом РЕЙМАНОМ отправилась в Бычиху на торжественную церемонию установки таксофона, который олицетворял собой федеральную программу универсальных услуг связи для сельских жителей.

Конкурс на оказание такого вида услуг в Хабаровском крае выиграла "Дальсвязь" еще в сентябре и теперь вот пожинает плоды победы. Напомним, что согласно программе компания теперь должна заниматься установкой таксофонов и интернет-центров там, где раньше об этом никто даже не мечтал: на территориях Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Еврейской автономной областей, Корякского автономного округа.

В телефоне-автомате, который устанавливали в селе Бычиха, на первый взгляд вроде бы ничего особенного нет, разве что выкрашен в непривычно красный цвет. Но, как выяснилось, он может работать как в обычных телефонных сетях, так и в режиме космической связи. Сделаны эти автоматы в "антивандальном" варианте - надежно защищены от нападок неуравновешенных личностей - и могут работать без источника питания 120 часов. По карточке универсальной оплаты с него можно звонить куда угодно, и на него тоже можно позвонить. Для глухих деревень и сел плюсы такой чудо-телефонизации налицо. Как сообщило ОАО "Дальсвязь", карточки универсального обслуживания номинальной стоимостью 100 руб. поступили в продажу уже с 10 февраля. Тариф за минуту местного соединения составляет 33 копейки, а междугородние и международные звонки осуществляются по тарифам операторов дальней связи. Главное теперь, чтобы карточки для этих таксофонов не были чем-то вроде колбасы во времена перестройки, ведь далеко не во всех деревнях есть даже почтовые отделения. Иначе вся эта шикарная идея правительства связать провинцию с "большой землей" - коту под хвост.

Контрольный звонок по новому таксофону вызвался сделать приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН. Он позвонил в Приморье кому-то из своих подчиненных и сделал вывод, что связь вполне нормальная. Теперь пришло время оценить ее и сельским жителям. Как и интернет-услуги, которыми сейчас может воспользоваться любой желающий на местной почте, где поставили два компьютера. Правда, некоторым идея с таксофонами и интернет-центром пришлась не совсем по вкусу. Пока губернаторы на улице ждали министра Реймана, на балкон дома, рядом с которым развернулось событие общественно-политической важности, вышел пенсионер.

- А ну пошли отсюда! Устроили тут показуху! - завопил дед.

Губернаторы от греха подальше отошли в сторонку от злополучного балкона - мало ли что могло прийти в голову этому бычихинскому оппозиционеру.

Вообще Бычиха встретила ВИП-тусовку как-то недружелюбно. Вот, например, еще одна неприятность поджидала охранника одного из губернаторов. В разгар торжества какая-то девушка сзади неожиданно ударила охранника неизвестным свертком по голове. От такой наглости мужчина даже растерялся, но отвел агрессивную даму в сторону и вежливо объяснил ей, что к чему. Однако, судя по всему, никто ничего толком так и не понял. Неизвестно, что могло бы произойти, если бы чиновники задумали поехать на торжественное открытие пунктов связи в другие районы края. К счастью, там обошлись без них. Уже сейчас в плохо телефонизированных районах Хабаровского края должны работать 20 универсальных таксофонов. 6 таксофонов установлены в селах Казакевичево, Восточное, Бычиха, Сосновка, Черная Речка, городе Бикине. 14 таксофонов вводится в эксплуатацию в частично телефонизированных районах Хабаровска.

Всего же в регионе будет установлено 466 таксофонов и открыто 162 пункта коллективного доступа в Интернет. Общая сумма инвестиций во все это составит 66 млн 772 тыс. руб. Как сообщил Леонид Рейман, выступая на совете при полпреде 10 февраля, на территории Дальневосточного федерального округа пока насчитывается 656 нетелефонизированных населенных пунктов, в которых предполагается установить 2943 таксофона и открыть 962 пункта коллективного доступа в Интернет.

Министр пообещал, что развитие средств связи в этом году вообще выйдет на кардинально новый уровень. Динамика отрасли продолжается и в денежном выражении, и в количественном. Одно из нововведений, например, - отмена оплаты за входящие вызовы с 1 июля. Рейман признался, что, несмотря на это, существенных изменений в тарифной политике операторов правительство не ожидает, хотя не исключил, что кое-каких корректировок избежать не удастся.