У нас большие планы в регионе

По оценкам аналитиков, российский рынок сотовой связи является одним из самых быстрорастущих в мире. Дальний Восток также обладает значительным потенциалом развития. Возможно, что отрасль здесь развивается не такими бурными темпами, как в европейской части страны, но я уверен в том, что это всего лишь вопрос времени. Пока можно отметить постоянное и поступательное развитие регионального телекоммуникационного рынка.

В 2004 году компания Nokia начала развитие в российских регионах. В этой ситуации не обратить внимание на Дальний Восток равносильно, как при занятиях бодибилдингом тренировать только правую руку, а левую оставлять в бездействии. Если уж развиваться, то делать это нужно одновременно и в соответствии с единой стратегией развития бизнеса в России.

На западе России уже давно работают монобрендовые магазины. Вскоре они появятся в Хабаровске. Сейчас ведутся переговоры об открытии подобных фирменных отделов и во Владивостоке. Процесс открытия фирменной розницы занимает определенное время: мы очень тщательно подходим к вопросу выбора места и партнера для открытия нового магазина. Мы пришли в регион всерьез и надолго, потому хотелось бы, чтобы вновь открытые фирменные отделы и магазины работали здесь на долгосрочной основе.