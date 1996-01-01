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Четверть жилого фонда Владивостока остается неприватизированной
В 2006 г. отделом приватизации администрации Владивостока было принято около 12 тыс. заявлений на передачу жилья в собственность граждан. А выдано договоров и свидетельств на право собственности квартирами - около 10,5 тыс. Те, кто не успел получить права на жилье по поданным в прошлом году заявлениям, должны оформить их уже в этом.
К февралю во Владивостоке в целом осталось приватизировать еще около 35 тыс. квартир, или около 27% жилого фонда города. Конечно, если все оставшиеся без приватизации граждане решат воспользоваться законным правом - получить государственную квартиру в свою собственность.
В то же время Владивосток чуть опережает средние темпы приватизации жилья по стране. Известно, что всего в России в собственность граждан передано уже около 70% всего жилья, находившегося в муниципальной и ведомственной собственности. При этом в некоторых регионах уровень приватизации до сих пор еще близок к половине имеющегося там жилого фонда.
Чтобы прошлогодними (и довольно высокими) темпами закончить приватизацию жилья, Владивостоку потребуется еще около трех лет. Специалисты, занимающиеся оформлением документов по приватизации, надеются, что это время им дадут.
Недавно отдел приватизации г. Владивостока переехал в дом по Партизанскому пр-ту, 3 - через дорогу от бывшего места расположения. Активность приема граждан остается по-прежнему высокой. При этом в течение дня обслуживаются все пришедшие с заявлениями на приватизацию.
Хотя государство вот уже около 15 лет занимается процедурой передачи жилья гражданам, многие до сих пор идут на этот шаг с большими сомнениями. А некоторые даже возвращают квартиры обратно государству. Правда, таких в прошлом году было совсем немного - всего около 30 случаев. При этом около половины таких решений было принято по суду.
Чтобы приватизировать квартиры без сучка и задоринки, специалисты советуют горожанам окончательно определиться со своим решением: быть или не быть. Если есть сомнения или споры, то желательно получить консультацию юриста, ознакомиться со справочным материалом по приватизации - он есть на сайте городской администрации, в отделе по приватизации. И, конечно, надо собрать все необходимые документы.
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