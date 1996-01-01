www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Четверть жилого фонда Владивостока остается неприватизированной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2006 г. отделом приватизации администрации Владивостока было принято около 12 тыс. заявлений на передачу жилья в собственность граждан. А выдано договоров и свидетельств на право собственности квартирами - около 10,5 тыс. Те, кто не успел получить права на жилье по поданным в прошлом году заявлениям, должны оформить их уже в этом.

К февралю во Владивостоке в целом осталось приватизировать еще около 35 тыс. квартир, или около 27% жилого фонда города. Конечно, если все оставшиеся без приватизации граждане решат воспользоваться законным правом - получить государственную квартиру в свою собственность.

В то же время Владивосток чуть опережает средние темпы приватизации жилья по стране. Известно, что всего в России в собственность граждан передано уже около 70% всего жилья, находившегося в муниципальной и ведомственной собственности. При этом в некоторых регионах уровень приватизации до сих пор еще близок к половине имеющегося там жилого фонда.

Чтобы прошлогодними (и довольно высокими) темпами закончить приватизацию жилья, Владивостоку потребуется еще около трех лет. Специалисты, занимающиеся оформлением документов по приватизации, надеются, что это время им дадут.

Недавно отдел приватизации г. Владивостока переехал в дом по Партизанскому пр-ту, 3 - через дорогу от бывшего места расположения. Активность приема граждан остается по-прежнему высокой. При этом в течение дня обслуживаются все пришедшие с заявлениями на приватизацию.

Хотя государство вот уже около 15 лет занимается процедурой передачи жилья гражданам, многие до сих пор идут на этот шаг с большими сомнениями. А некоторые даже возвращают квартиры обратно государству. Правда, таких в прошлом году было совсем немного - всего около 30 случаев. При этом около половины таких решений было принято по суду.

Чтобы приватизировать квартиры без сучка и задоринки, специалисты советуют горожанам окончательно определиться со своим решением: быть или не быть. Если есть сомнения или споры, то желательно получить консультацию юриста, ознакомиться со справочным материалом по приватизации - он есть на сайте городской администрации, в отделе по приватизации. И, конечно, надо собрать все необходимые документы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru