Россияне рискуют стать коммерческими квартирантами

Миллионам граждан России, проживающим на условиях социального найма в неприватизированном жилье или в специализированном жилом фонде (общежития, служебные квартиры, маневренный фонд) угрожает опасность - помимо их воли их жилье может оказаться в частной собственности, а сами они оказаться в положении квартиросъемщиков по коммерческому найму.

В настоящее время в стране разворачивается процесс ликвидации ЖЭКов, ДЕЗов и т.п. с целью передачи управления жильем управляющим компаниям. При этом муниципальный жилой фонд передается из хозяйственного ведения упраздняемых муниципальных организаций на баланс муниципального казначейства. Однако, по мнению юристов, при этом возникает серьезная угроза нарушения прав граждан.

Действующим законодательством не определен перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание в случае банкротства юрлиц за исключением имущества, изъятого из оборота либо ограничиваемого в обороте. Соответственно, в случае, если банкротом признается муниципалитет, он отвечает перед кредитором своим имуществом, включая жилые дома, в которых проживают граждане.

Новый владелец бывшего муниципального жилья, приватизировавший его за долги муниципалитета, сможет с полным правом устанавливать для жильцов любые размеры квартплаты; это может привести к вытеснению малообеспеченных граждан из хороших квартир.

Столкнувшись с невозможностью оплачивать возросшие счета, пенсионеры, инвалиды, одинокие матери и др. будут вынуждены покидать свое жилье в поисках более дешевого - также по коммерческому найму. Вернуться в систему социального найма такие граждане смогут лишь встав в общую очередь, продвижения по которой приходится ждать многие годы.

Данная ситуация предоставляет колоссальные возможности для злоупотреблений недобросовестных муниципальных чиновников. Муниципалитетам становится выгодно становиться банкротами и перекладывать ответственность на жителей. При этом особенная заинтересованность в подобных махинациях может возникнуть при наличии родственных или коррупционных связей между руководством муниципалитета и фирмы-кредитора.

Напомним, что уже сейчас в аналогичной ситуации полного бесправия перед лицом нового собственника оказались тысячи жильцов приватизированных общежитий. То, с чем приходится сталкиваться примерно 5% жителей России, может стать участью примерно 30% - то есть всех, кто проживает в муниципальном жилье на условиях социального найма.

Сегодня уже подготовлена поправка к ст. 58 Федерального закона "Об исполнительном производстве", предусматривающая исключение помещений, находящихся в социальном найме и в специализированном жилищном фонде из имущества должника-юрлица, на которое может быть обращено взыскание. Данная поправка внесена депутатом Олегом ШЕИНЫМ в Госдуму, в ближайшее время ожидается рассмотрение ее Советом Госдумы.

"Сейчас мы работаем на упреждение. Я бы не хотел, чтобы через год мы начали обсуждать ситуацию, когда десятки тысяч семей лишились своих квартир, потому что права на жилье оказались переуступлены частным фирмам", - заявил депутат.