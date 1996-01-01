Авторы генплана Владивостока объяснят нюансы. В книге

Авторы нового генерального плана развития городского округа Владивосток преподаватели ДВГТУ Виктор ОБЕРТАС и Валентин АНИКЕЕВ завершают работу над книгой "Генеральный план Владивостока. История. Проблемы. Решения".

Эта книга ответит на многие вопросы, которые специалистам-градостроителям задавали горожане в ходе обсуждения нового генплана. О своей готовности помочь в издании книги заявили руководители ОАО "Приморгражданпроект" Евгений МЕЛЬНИКОВ и ГУ "ДальНИИС" Пулат АББАСОВ. Вероятно, что на суд читателей она сможет попасть уже этой весной.