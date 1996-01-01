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DIXIS закрепился на Дальнем Востоке
Крупный российский сотовый ритейлер DIXIS объявил о заключении франчайзингового договора с крупнейшей на Дальнем Востоке сетью салонов связи "Даль Телеком", контролирующей около 25% регионального розничного рынка продаж мобильных телефонов. "Даль Телеком" стал вторым партнером федерального игрока, получившим статус "мастер-франчайзи" с правом заключать договоры субфранчайзинга с другими компаниями.
Рынок сотовой связи Дальнего Востока пока является наименее развитым в России, однако не все ритейлеры видят большие перспективы в этом регионе, учитывая сравнительно небольшие объемы продаж и конкуренцию со стороны мелких фирм, ввозящих нелегальными путями мобильники из Китая. Впрочем, на будущее большинство федеральных дилеров все же "застолбили" себе места в этом регионе.
ДосьеГруппа компаний DIXIS основана в 1996 г. Торговая компания DIXIS является официальным дистрибьютором ведущих телекоммуникационных компаний: Alcatel-TCL, Hyundai, LG, Motorola, Nokia, ORA Electronics, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sharp, BenQ-Siemens и Sony Ericsson. В настоящее время в составе торговой компании DIXIS более 700 магазинов, собственных и франчайзинговых.
В марте в рамках сотрудничества с новым партнером на Дальнем Востоке начнут работу первые 13 магазинов цифровой техники DIXIS - в Хабаровске, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском и Комсомольске-на-Амуре. До конца года планируется довести количество торговых точек до 75. "Мы планируем увеличить собственную долю на региональном рынке минимум до 30%, в том числе и за счет привлечения нескольких новых партнеров по системе субфранчайзинга", - сказали в отделе франчайзинга DIXIS. В компании подчеркивают, что соглашение с "Даль Телекомом" вписывается в общую стратегию DIXIS - находить партнеров среди региональных лидеров, что обеспечивает захват максимальной доли рынка.
Рынок сотовой связи и мобильного ритейла на Дальнем Востоке пока наименее развит по сравнению с другими регионами России, поэтому он может быть интересен как ритейлерам, так и сотовым компаниям. В настоящее время "ВымпелКом" борется за право выйти в этот регион и получить необходимые лицензии. По данным компании J'son & Partners, в конце декабря 2005 г. уровень проникновения сотовой связи в Дальневосточном регионе составлял 57%, что является самым невысоким показателем в России. "Это по статистике операторов, реальный уровень еще ниже. С приходом нового оператора конкурентная борьба на рынке усилится", - прокомментировал аналитик-консультант J'son & Partners Сергей САВИН.
По данным аналитического отдела группы компаний Divizion, в 2005 г. в ДВФО 1,15 млн телефонов. Если учесть, что в 2005 г. объем общероссийского рынка составил 31,5 млн телефонов, то доля Дальнего Востока составила 3,65%. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар МУРТАЗИН, впрочем, пока не видит большого потенциала в этом регионе. "В ближайшие годы особого прогресса не будет наблюдаться. Дальний Восток еще долго не станет значительным в процентном отношении по объемам продаж регионом", - заявил г-н Муртазин. Впрочем, участники рынка не ожидают снижения продаж на Дальнем Востоке, в отличие от других регионов. По данным аналитиков "Евросети", продажи могут снизиться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах из-за насыщения рынка абонентов и уменьшения первичных покупок телефонов.
Тем не менее большинство федеральных игроков все же заблаговременно подумало о выходе на этот рынок. По данным экспертов, в этом регионе уже присутствуют "Евросеть", "Цифроград", DIXIS, Divizion и "Телефон.ру". "В этом году мы откроем около 40 салонов на Дальнем Востоке: десять в Хабаровске, а остальные в Приморском крае и во Владивостоке. Договор франчайзинга с компанией "КПСС" был заключен в конце 2005 г., но около полугода потребуется, чтобы переоформить салоны под наш формат", - отметил директор по маркетингу "Цифрограда" Андрей НАБАТЧИКОВ. "До конца года мы планируем открыть более 100 салонов в округе и стать второй по количеству салонов федеральной сетью. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими потенциальными партнерами и рассматриваем предложения о вступлении в нашу франчайзинговую программу разных игроков рынка из Приморского края, Хабаровского края, Камчатской и Магаданской областей", - рассказал пресс-секретарь Divizion Очир МАНДЖИКОВ. Не проявляет интереса к Дальнему Востоку пока только "Связной". Руководитель службы по связям с общественностью компании Елена НОГОТКОВА заявила, что ритейлер пока не планирует выходить на этот рынок из-за проблем с логистикой и присутствия на нем в большом количестве "серых" китайских телефонов.
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