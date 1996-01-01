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Потребители подают в суд на ГМ-продукты
Экологическая организация "Во имя жизни" распространила сообщение о победе в судебном процессе против ООО "Буйский мясокомбинат" (один из крупнейших в Костромской области). Суд удовлетворил требование организации к местному мясокомбинату предоставить информацию о содержании ГМИ в производимых им продуктах.
Мясокомбинат отрицает факт использования генетически модифицированной сои в своей продукции и намерен опротестовать решение суда. Тем не менее экологи считают, что "буйский прецедент" в связи с предоставлением информации общественности (фактически первый в истории России) вызовет волну подобных процессов в России.
В альянсе СНГ "За биобезопасность", в который входит костромское экологическое движение, уверены, что "буйский прецедент" в ближайшее время повторится и в других регионах. "Типовой текст иска опубликован, мы готовы способствовать проведению подобных процессов в любом регионе, и не сомневаемся, что большинство из них будет выиграно", - говорит секретарь альянса Виктория КОПЕЙКИНА. Г-жа Копейкина отметила, что, согласно рейтингам Независимого экологического рейтингового агентства, пищевая индустрия является самой информационно закрытой отраслью для экологов: "Даже более закрытой, чем атомная энергетика". По мнению г-жи Копейкиной, чтобы избежать подобных судебных исков, производителям следует проверять каждую партию на содержание ГМИ и обнародовать эту информацию, опережая вопросы потребителей. Кроме того, секретарь экологического альянса считает, что Роспотребнадзор должен публиковать результаты своих проверок не в виде статистики, как сейчас, а с указанием конкретных наименований продукции.
В международной экологической организации "Гринпис России", составляющей "черные" и "красные" списки производителей, уличенных или подозреваемых в использовании ГМИ, считают "буйский прецедент" чрезвычайно важным и перспективным. "Можно ожидать, что волна подобных судебных процессов прокатится по всей стране, - комментирует Наталья ОЛЕФИРЕНКО, специалист "Гринпис России". - Все это будут суды, связанные с предоставлением информации производителями". Действующая уже более года поправка к закону "О защите прав потребителя" обязывает производителя информировать потребителей о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Причем это требование распространяется и на те продукты, в которых содержится менее 0,9% ГМИ (норма, принятая в Евросоюзе). Как считает Наталья Олефиренко, "рынок генетически модифицированной сои практически убит", абсолютное большинство потребителей отказываются от покупки, если узнают, что в нее входят ГМИ. "ГМ-сырье всего на 10-15% дешевле, чем обычное, крупным производителям легче отказаться от его использования. В их интересах - предоставлять максимально полную информацию потребителям об этом. Хотя бы для того, чтобы не попасть в наш "красный" список", - говорит специалист "Гринпис". По мнению г-жи Олефиренко, подобные судебные процессы сделают использование ГМИ в пищевой промышленности окончательно бесперспективным.
Специалист по связям с общественностью "Агентства антикризисных технологий и инвестиций" Наталья МАЛЮТИНА также выразила мнение, что подобные процессы будут повторяться и в будущем. Г-жа Малютина, впрочем, предостерегает, что такие акции могут быть использованы и в конкурентной борьбе. "Специалисты по PR часто используют общественные организации в качестве эффективного инструмента атаки на выбранную мишень, - говорит г-жа Малютина. - В любом случае руководство завода должно внятно и аргументировано сформулировать свою позицию и донести ее до широкой общественности, избегая эмоциональных заявлений".
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