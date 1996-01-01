Приятный шоппинг на "Арбате"

Торговые центры во Владивостоке растут как грибы после дождя, особенно богат на открытия исторический центр города. В минувшую субботу состоялся торжественный "запуск" Торгового дома "Алеутский".

Трехэтажный торговый центр появился на перекрестке улиц Адмирала Фокина и Алеутской, в самом начале владивостокского "Арбата". "Мы постарались создать максимум комфорта для покупателей, - говорит Виктория Оленченко, исполнительный директор торгового дома. - Во-первых, это мягкий интерьер, выполненный в спокойных тонах, во-вторых, комплексная система безопасности, в-третьих, эскалатор, кафе, туалеты - все это делает шоппинг приятной процедурой".

В день открытия в торговом доме звучала живая музыка, действовали скидки, проходили розыгрыши и лотерея для покупателей, а по залам дефилировала ретро-парочка, одетая в стиле 1900-х. "Это наша визитная карточка", - пояснила г-жа Оленченко. До середины марта в торговом центре проходит акция "Месяц покупательского счастья" и действует система накопительных карт.

Сейчас в ТД "Алеутский" работают 19 бутиков и магазинов, среди них CD-маркет "Нью-Васюки", магазин цифровых технологий "Дивизион", салон обуви "Времена года", спортивный магазин Adidas, бутик модной одежды "Дива", где представлены известные американские марки (в том числе Sonia Rykiel и Vivienne Westwood), салон сумок Le Bag, ювелирный магазин "Золотая Русь", наконец, бутик натуральной французской косметики и парфюмерии L'Occitane (во Владивостоке этот бренд представлен только в ТД "Алеутский). По словам Виктории Оленченко, в марте сюда переедет салон "A11", и в будущем число бутиков увеличится до 23 - свободные площади в торговом доме еще есть.