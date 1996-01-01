"Зимняя спячка" в Хабаровске

Отшумели новогодние праздники. Хабаровчане, по всей видимости, в январе до конца приходили в себя, настраиваясь на рабочий лад. В прошлом месяце на рынке недвижимости наблюдалась стагнация. Средний квадратный метр на вторичном рынке Хабаровска подорожал лишь на 0,04% (на $0,4). Учитывая точность расчетов и вероятность ошибки, можно сделать вывод о временном затишье на рынке.

С одной стороны, это результат длительных новогодних каникул, а с другой - чрезвычайно резкого роста цен осенью минувшего года. За 4 последних месяца 2005 года квадратный метр на вторичном рынке Хабаровска подорожал более чем на $130, или почти на 16%. Январь также можно назвать месяцем ожиданий, когда покупатели и продавцы находились в ожидании: продавцы - роста цен, а покупатели - их снижения. Но объективности ради следует заметить, что в начале года (по многолетним наблюдениям) происходит некоторый рост цен с ежемесячным темпом до 1,5% в течение января - марта. Затем наблюдается некоторый спад в марте - апреле на 1,5%-2% с последующим ростом цен до начала лета.

И хотя рынок "замерз", некоторые изменения в стоимости квадратного метра происходили. По всем районам престижности города наблюдался рост стоимости квадратного метра в сравнении с предыдущим месяцем. Причем темп равномерно увеличивался от центра к окраинам. Как всегда с наибольшим темпом дорожал квадратный метр в трех- и однокомнатных квартирах, а также у малосемеек. При этом на окраине рост происходил лишь за счет квартир новой планировки, у которых квадратный метр поднялся в цене на 3%. В районе средней отдаленности - за счет "хрущевок" (3,5%), в районе престижности ближе к центру - за счет малосемеек, и в центре - за счет квартир улучшенной планировки. У всех остальных типов квартир во всех районах престижности стоимость квадратного метра снижалась.

Самый дорогой квадратный метр в январе оставался у квартир новой планировки в центре города, самый дешевый - у квартир улучшенной планировки на окраине. При этом у "хрущевок" квадратный метр там оказался даже дороже, чем у квартир новой планировки.

В центре незначительно поднялись цены почти у всех типов двухкомнатных квартир, остальные типы квартиры или сохранили свои средние цены, или незначительно их снизили. В районе престижности ближе к центру незначительный подъем цен у трехкомнатных квартир новой планировки не смог заметно повлиять на ситуацию, так как при этом значительно снизилась стоимость у однокомнатных квартир новой планировки.

В районе средней отдаленности - полный штиль с едва заметным подъемом у однокомнатных квартир. На окраине наблюдался общий упадок, но особенно заметно это было у трехкомнатных квартир новой планировки.

По-прежнему самыми дорогими остаются квартиры новой планировки в центре. Их средняя цена уже вплотную подобралась к $100 тыс. Видимо, в ближайшие один-два месяца этот рубеж будет преодолен.

Нет ничего удивительного в том, что десятка (и даже двадцатка) самых дорогих квартир краевого центра находится в центре города. Исключение составила лишь многокомнатная квартира общей площадью 150 квадратных метров в районе 2-го Хабаровска, предлагаемая по цене $130 тыс.

Самое дешевое жилье, как всегда, предлагалось на продажу на окраине. При этом средняя цена здесь у всех типов квартир даже снизилась по сравнению с прошлым месяцем. Самое доступное жилье в Хабаровске предлагалось в январе по цене $12,5 тыс. на Красной Речке (двухкомнатная квартира общей площадью 25 квадратных метров). И еще, десятка самых дешевых квартир в январе, естественно, находилась на окраине и в пригородах. Причем все они - на южном направлении.

В структуре предложения значительных изменений, как всегда, не наблюдалось. При абсолютном лидерстве квартир новой планировки их процент в структуре предложения в январе еще больше вырос (на 5 с лишним процентов) за счет "хрущевок" и квартир улучшенной планировки. По количеству комнат несколько прибавили многокомнатные квартиры за счет однокомнатных, но это не повлияло на общий расклад. По районам престижности несколько больше стали предлагать квартиры в районе ближе к центру, но лидерство по-прежнему сохранил центр. Анализ показывает, что наиболее активно предлагаются на продажу квартиры новой планировки двух- и трехкомнатные в центре и ближе к центру.

Предсказать состояние рынка недвижимости в феврале можно без особого труда. Каких-либо скачков и потрясений не предвидится, а состояние рынка и многолетние наблюдения за ним позволяют сделать вывод, что вероятнее всего он сохранит свою стабильность и с темпом ниже инфляционного вырастет на 1%-1,5%. При этом стоимость среднего квадратного метра к началу весны составит $979-980.

Материал подготовлен при помощи аналитической группы издания "Хабаровская недвижимость".