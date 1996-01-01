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Китайцы положили глаз на мост через Золотой Рог
На прошлой неделе делегация Даляньской корпорации международного сотрудничества провела во Владивостоке второй раунд переговоров, посвященных участию китайского капитала в реализации масштабных проектов по строительству моста через бухту Золотой Рог, комплекса очистных сооружений и объездной дороги вдоль Амурского залива.
Китайская сторона предварительно изучила проектную документацию по отдельным объектам. По словам президента корпорации г-на Ван СИНЬ МИНЬ, корпорация уже провела предварительные переговоры с банками КНР по инвестициям и получила согласие на участие в реализации проектов от административных органов КНР.
"Мы готовились к вашему приезду и надеемся, что сотрудничество принесет пользу обеим сторонам, - заявил на встрече вице-мэр Николай КОРОЛЕВ. - В настоящее время администрация Владивостока определила состав рабочей группы по каждому объекту. Хотелось бы отметить, что наши приоритеты - это дороги. Речь идет о дороге-дублере вдоль Амурского залива и о дороге по лесному массиву от Второй Речки до Седанки. По нашему мнению, реализация этих проектов могла бы быть на основе концессионных отношений".
Китайской стороне предлагается взять на себя все финансирование проекта по дорогам. Но так как построенные дороги будут платными, эти проекты должны будут полностью окупиться в весьма короткие сроки.
Представители горадминистрации также заявили, что рабочая группа, отвечающая за дороги, в состоянии подкорректировать проект с учетом замечаний и предложений инвесторов. После того, как разобрались с дорогами, перешли к другим проектам. Причем китайская делегация дала четко понять, что строительство мостов через Золотой Рог и на остров Русский они считают своей первоочередной задачей.
Однако Николай Королев заметил, что строительство моста на остров Русский - вопрос очень щепетильный, и его необходимо обсуждать с представителями администрации Приморского края. Между тем кое-какие позиции администрации города Владивостока по строительству мостов были озвучены.
Согласно проектной документации краевой и городской бюджет могут финансировать 30% этого заказа. Причем равными долями - по 15% каждый. Остальное финансирование предлагается взять на себя китайским инвесторам. Ван СИНЬ МИНЬ, немного поразмыслив, попросил уточнить, возможно, ли что в этом случает правительство РФ даст гарантийные обязательства.
"Возможно, - ответили бизнесмену. - Но на то, чтобы их получить, потребуется несколько лет. Поэтому гарантии администрации края и города получить гораздо проще".
Строительство очистных сооружений и яхт-клуба - еще одна сфера интересов Даляньской корпорации международного сотрудничества. Стоит сказать, что отдельные подразделения китайской корпорации имеют приличный опыт по возведению этих объектов в разных странах мира.
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