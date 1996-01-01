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Человеческие условия стоят дорого
Рынок аренды жилья в г. Владивостоке, по мнению генерального директора группы агентств "Ассоциация "Виктория" Вадима МОСКВИНА, за последние полгода подорожал примерно на 20%. Основная тому причина - рост коммунальных платежей, который отчасти пытаются "погасить" владельцы квартир и прочего городского жилья.
Впрочем, по мнению г-на МОСКВИНА, со второй половины декабря вплоть до конца марта на рынке царит затишье. Предложение сегодня заметно превышает спрос, и поэтому рост платежей можно считать умеренным. А когда начнется "страда", цены могут заметно вырасти. Практика последних двух лет показала, что ежегодный рост платы за аренду во Владивостоке держится на уровне 30-50%.
Самое дешевое жилье, которое предлагают агентства, - это отдельные комнаты в квартирах, или т.н. "угол". Сдаются они в среднем всего по $60-100 в месяц. Но серьезным спросом комнаты не пользуются.
Если удается найти гостинку за $200 в месяц, можно считать повезло. По однокомнатным наиболее часто предлагаются цены от $250 до $350. Именно эти два типа квартир пользуются во Владивостоке повышенным спросом и, когда спрос резко повышается, попадают в разряд дефицитных.
Жилье, по своим потребительским качествам близкое к сараю, стоит относительно недорого. Зачастую в нем нет воды, отопления, сануслуг. Таковое даже в самом центре города на ул. Семеновской предлагается всего за 3,5-4 тыс. руб. в месяц. При этом мало кто проявляет к нему интерес.
Сегодня цену аренды жилья определяет не столько район города, сколько комфортность проживания. Квартиры в "убитом" состоянии, которые ранее многократно сдавались, сегодня зависают и практически не сдаются.
Для двухкомнатных квартир сегодня характерны цены по $300-400 в месяц, для трехкомнатных - цены в основном такие же или на $50-100 больше. Для 3-4-комнатных квартир и квартир с еще большим количеством помещений характерно предложение с улучшенной отделкой, обстановкой и пр. Это - для состоятельных граждан. Особенно этот сегмент рынка заметен в центре города, где такие квартиры предлагаются по $1200-1500 в месяц и более.
Дорого ли это? Считается, что выгода от аренды жилья вполне очевидна, если ежемесячный арендный платеж соответствует 1% от стоимости квартиры.
Интересен сегмент индивидуального жилья. При том, что в жилом фонде города его доля составляет всего около 5%, оно имеет своих поклонников, например, из числа вчерашних сельских жителей. К их великой радости, рынок предлагает довольно ветхие деревянные и шлакоблочные дома. Даже в центре города они предлагаются в аренду относительно недорого.
Другое дело - коттеджи. На рынке они обычно представлены объектами, предлагающимися по $1800-2000 в месяц. И это далеко не новые здания, которые сдаются исключительно из тех соображений, что владельцы не в состоянии их самостоятельно содержать. А сдавая, они в свою очередь могут прилично жить в арендуемой ими городской квартире.
Коттеджи пользуются спросом прежде всего у командированных во Владивосток высокооплачиваемых специалистов, приезжих бизнесменов и иностранцев. При этом они предпочитают не пыльный и неуютный центр города, а более полезную для здоровья санаторно-курортную зону города.
Стоит отметить, что коттеджи предлагаются по ценам и выше, чем $5000 в месяц. В очень приличном состоянии, с хорошей обстановкой и пр. Однако на такое предложение спрос почти нулевой.
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