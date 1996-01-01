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Cолевая диверсия прошла мимо Приморья
Солевой бум, начавшийся после отдельных заявлений о том, что Украина прекращает поставки этого продукта, начал затухать. Однако во многих регионах России цена на соль стала просто астрономической.
Так, более чем в 10 раз выросла цена на соль во Владимире. В магазинах города Брянска был зафиксирован случай, где килограммовая упаковка соли продавалась за 40 руб. Однако, до Приморья солевой ажиотаж не дошел. Как рассказали "ЗР" в компании "Экос", занимающейся оптовыми поставками соли, все оптовики работают в основном с сибирской солью.
Идущая в производство соль первого помола производится на "Тыретском солеруднике", а тот никаких ограничений по поставкам не вводил. "Соль "Экстра" также идет из Сибири, правда, наша компания закупает ее еще и в Белоруссии. В этих регионах с солью все в порядке. Единственное, что можно отметить - это небольшое повышение цен после нового года. Оно связано с увеличением железнодорожного тарифа.
Поэтому если до нового года килограмм "Экстры" стоил 5,7 руб., то сегодня он стоит 5,9 руб. Соль первого помола стоила 4 руб., сейчас - 4,2. При этом все склады практически заполнены. Так что солевой кризис краю не грозит.
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