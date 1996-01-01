Несгораемый бизнес

Чуть больше месяца прошло со дня страшного пожара в "ДВпромстройНИИпроекте" 16 января. Бизнес сделал свои выводы - весь январь фирмы, занимающиеся обеспечением пожарной безопасности и торгующие средствами пожарной защиты, испытывали небывалый наплыв клиентов.

"За две последние недели января мы успели распродать двухмесячный запас товаров, - рассказали "ЗР" в краевом пожарном обществе ОО ВДПО. - К нам обращались как частные лица, так и организации. Много было обращений от предпринимателей, имеющих небольшие помещения. В основном закупали огнетушители, пожарные рукава, знаки предупреждения и спасательные лестницы. Хочется отметить, что обращения пошли до того, как пожарный надзор стал проводить массовые проверки и выписывать предписания. В среднем на оборудование средствами спасения небольшого помещения необходимо затратить около 10 тыс. руб. Но это без учета стоимости пожарной сигнализации".

Цены в фирмах, занимающихся пожарным инвентарем, приблизительно одинаковы. Самый дешевый огнетушитель ОП-1 стоит около 500 руб., самый дорогой ОП-100 - почти 10 тыс. руб. Цифры в маркировке огнетушителя означают количество порошка в килограммах, соответственно, чем больше цифра, тем большую площадь возгорания огнетушитель способен потушить. Если есть желание приобрести спасательную лестницу, то заказчику необходимо высчитать метраж. Один погонный метр стоит около 370 руб. Отдельные фирмы предлагают усовершенствованные модели, их изюминка в том, что лестницы выдерживают нагрузку почти в тонну и снабжены специальными грузами для предотвращения раскачивания лестницы при сильных порывах ветра.

Но большинство фирм редко работают в режиме магазина, так как гораздо выгоднее брать клиента на полное обслуживание. Требования пожарной безопасности меняются, а значит, частичное техническое перевооружение неизбежно. В этой ситуации клиент хочет избавить себя от лишних хлопот, ведь не секрет, что пожарный надзор может значительно осложнить жизнь предпринимателю. Поэтому большинство фирм, работающих на рынке, предоставляют комплексные услуги: заключают с клиентом договор, согласно которому готовы обеспечить требуемые меры пожарной безопасности и таким образом привязывают его к себе на несколько лет совместной работы.

Конкуренция за клиентуру довольно жесткая. Достаточно сказать, что лицензию МЧС на этот вид деятельности имеют более 120 организаций. Однако реально на рынке работает в три раза меньше. Это объясняется тем, что часть лицензированных игроков являются подразделениями по пожарной безопасности в крупных компаниях. Им дешевле организовать собственное подразделение, чем становиться на обслуживание в какую-либо компанию.

Стоимость обслуживания отдельной фирмы зависит от таких факторов, как требования пожарного надзора к данному типу помещений или зданий, от метража помещений и от типа деятельности предприятия. "Точную цифру назвать сложно, да и большинство компаний ни при каких обстоятельствах эту информацию разглашать не будут. Утечка подобных данных может нести угрозу для компании. Всегда есть опасность, что клиента переманят, снизив ему незначительно цену", - заявили "ЗР" в одной из подобных фирм.

Предприниматели, которые уже пользовались услугами таких компаний, никакой тайны из этого не делают. Владелец небольшого магазина на первом этаже жилого здания рассказал, что полное оборудование его магазина обошлось около 70 тыс. руб. Еще один бизнесмен, недавно построивший двухэтажный магазин, заявил, что ему пожарная безопасность обошлась в 90 тыс. руб.

Более откровенными были в фирме "Скир-Сервис". По словам директора, их специализация - установка пожарных систем и систем пожаротушения. "Пожарные сигнализации позволяют сохранить имущество и помещение, поэтому спрос на них постоянно растет. Особенно это видно в течение последних нескольких лет. Видимо, это связано с тем, что появились сигнализации нового поколения. В них совмещены два датчика - тепловой и дымовой. Если не сработает один, то обязательно сработает второй. Все это можно подключить на пульт охраны. Плюс этой системы в том, что очень редко бывает ложная тревога. В среднем стоимость пожарной сигнализации такого типа 25-30 тыс. руб., но это при условии, что помещение небольшое. Однако какая бы ни была современная сигнализация, работает она только на предупреждение. Поэтому отдельные клиенты заказывают у нас системы пожаротушения. Заказчиков можно разделить на две группы: первая - это те, кому нормы пожарной безопасности предписывают иметь у себя в зданиях такую систему, вторые хотят быть уверенными в том, что их бизнес не пострадает, даже если у них по какой-либо причине случится возгорание".