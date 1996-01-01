"Синергия" оптимизирует сбыт

В структуре группы компаний "Синергия", в рамках программы консолидации торговых предприятий холдинга, начался процесс по формированию единого сбытового механизма.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе холдинга, с ноября 2005 г. по январь 2006 г. проведен ряд мероприятий по организации совместной деятельности служб продаж ОАО "Ликеро-водочный завод "Хабаровский" и ОАО "Уссурийский бальзам".

Согласно новой структуре сбытом продукции в ЛВЗ "Хабаровский" в Приморском крае теперь занимается ОАО "Уссурийский бальзам", а сбытом уссурийского завода соответственно в Хабаровском крае занимается хабаровский завод.

Таким образом, склад уссурийского завода в Хабаровске перешел под управление ЛВЗ "Хабаровский", а во Владивостоке переводить бывший склад хабаровского завода не потребовалось - хватило текущих возможностей "Уссурийского Бальзама".