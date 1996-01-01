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Бизнес на здоровье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Быть здоровым и делать деньги на оздоровлении сограждан в последние пять лет вошло в моду: фитнес-центры растут как грибы после дождя. С легкой руки международных брендов "Планета фитнес" и "World class" в центральной части России приживаются сетевые клубы. Но на Дальнем Востоке, и во Владивостоке в частности, деньги на желании быть здоровым зарабатываются иначе.

Фитнес-центры бывают разными

Собственно, специализированными фитнес-центрами имеют право себя называть оздоровительные комплексы клубного типа с несколькими залами (тренажерными и для групповых занятий), с сауной, массажным кабинетом, солярием, СПА-салоном и прочими атрибутами комфортного проведения времени. Во Владивостоке к фитнес-центрам такого типа можно отнести "Мастер Джим", его директор Андрей МИРОПОЛЬЦЕВ в интервью "ЗР" высказал мнение, что строительство еще одного или двух подобных клубов в городе нецелесообразно, поскольку естественное стремление к росту на этом рынке сдерживается весьма умеренным желанием обеспеченных людей быть здоровыми.

Вторая разновидность фитнес-клубов - компактные тренажерные залы и залы для групповых занятий в спальных районах города. При них может быть салон красоты или солярий. Среднестатистический посетитель, точнее, посетительница такого салона, живет неподалеку. В ее семейном бюджете траты на занятие шейпингом стоят в ряду ежемесячных трат на стрижку, окраску волос, маникюр и посещение косметолога.

Фитнес-центры работают при гостиницах и санаториях. В них не может быть долговременных абонементов и клубных карт. Клиента привлекают возможностью либо приятно провести время, либо заняться адаптированным для его заболевания видом физических нагрузок. Если при гостиницах работает тренерский состав, то в санаториях его часто заменяют врачи и инструкторы лечебной физкультуры.

И, наконец, четвертое направление фитнес-услуг. Это спортзалы при крупных спортивных комплексах, таких как "Олимпиец", Динамо", "Восток". В этом случае помещения берутся в долгосрочную аренду, а тренерский персонал имеет высшее физкультурное образование и разряды не ниже 1-го взрослого. Клиенты также бывшие спортсмены - разрядники или те, кто серьезно не занимался спортом в юности, но сейчас намерен достигнуть хороших спортивных результатов.

Таким образом, фитнес - это и мода, и бизнес, и спорт, и оздоровительные практики, и культурный досуг...

По мировым стандартам

"Мастер Джим" в представлении не нуждается (www.mastergym.ru). Его директор Андрей Миропольцев, рассказывая о методах работы на рынке фитнес-услуг, подчеркнул, что клуб никогда не позиционировал себя как элитный, рассчитанный на клиентов с высокими доходами: "Если приобретать годовую клубную карту, то одна тренировка (с посещением сауны) обойдется в сто рублей. Это дорого? А ведь у нас несколько залов, бассейн, сауна, косметологический кабинет, ведет прием врач... Мы работаем по системе, соответствующей мировым стандартам. Предлагаем групповые и индивидуальные занятия с персональным тренером в тренажерном зале, шейпинг, аэробику, степ, восточные танцы, аква-аэробику".

Впрочем, назвать фитнес суперприбыльным бизнесом, никто не возьмется. Скорее, имеет место своеобразная мода на открытие залов и спортивных клубов. Такого мнения придерживается президент Приморской федерации бодибилдинга и фитнеса, а заодно и тренер "Мастер Джим" Андрей ЗАУГОЛЬНОВ: "Чтобы достигнуть спортивного результата, от клиента требуется долгая работа над своим телом под руководством профессионального тренера. Таких тренеров в городе можно перечесть по пальцам. Молодые набираются опыта и уезжают в Москву или Санкт-Петербург, работать по тому же направлению, но за другие деньги. И показывать свои спортивные достижения на другом уровне".

Качественные услуги для среднего класса

Клубы "777", "Шарм", "Фитнес-мания", "Лидер" не именуют себя фитнес-центрами, не заявляют о стремлении быть самыми престижными, самыми дорогими или самыми упоминаемыми в прессе. Средняя стоимость месячного абонемента колеблется в пределах 1500-2000 рублей. На эту сумму вы получите три тренировки в неделю и душ. В фитнес-баре - кислородные коктейли, низкокалорийные пироги. Есть сауна для похудения (за отдельную плату).

Для примера познакомимся с клубом "777". На владивостокском рынке фитнес-услуг он уже 3 года. Специализированное отдельно стоящее здание с тремя залами: тренажерным и для групповых занятий. Спорт-клуб позиционирует себя как доступный для всех категорий граждан. Директор фитнес-клуба "777" Светлана МИЛОВАНОВА в интервью "ЗР" сказала, что основные усилия персонала клуба направлены на создание домашней атмосферы: "К нам часто приходят семейный пары. Пока муж занимается в тренажерном зале, жена идет на шейпинг или берет урок восточных танцев живота".

Отбор персонала для клуба, по словам Светланы Миловановой, строится на нескольких принципах: высокая спортивная подготовка самих тренеров и умение индивидуально работать с каждым клиентом. Для руководителя "Фитнес-мании" и "Шарма" Ирины ПАХМУТОВОЙ очевидно, что клиенты приходят в клуб заниматься и отдыхать не только потому, что их устраивают современные тренажеры и стильные интерьеры залов: "Люди приходят к "своим" тренерам".

По мнению директоров клубов, город прошел первичную стадию приучения людей к современным методам оздоровления. В ближайшие пять-семь лет "здоровый" бизнес может быть перспективным именно в "спальных" районах, в рыночной нише качественных услуг для среднего класса. Клубы будут носить разные названия, но придерживаться общего среднего уровня. Постоянные клиенты - жители ближайших домов.

Своя уникальная ниша

Спортивный комплекс "Гавань" работает с 2002 года при одноименном владивостокском отеле. Старший менеджер спорткомплекса Александра МИРОШНИЧЕНКО уверена, что "Гавань" занимают свою уникальную нишу: "У нас единственный бассейн в городе с водой, очищенной ультрафиолетом. Даже малыши из "Крепыша" занимаются. Горка для детей и взрослых, как в аквапарке. Предлагаем плавательные абонементы и занятия аква-аэробикой, а также услуги тренажерного зала, занятия восточными танцами, аэробикой. Набор услуг стандартный для города, разница только в подходе к клиенту - мы хотим, чтобы люди себя чувствовали как дома, отдыхали душой и телом".

Не суперприбыльно, но ...

Фитнес как спорт и отдых - таково позиционирование фитнес-услуг при подходе к клиенту. Фитнес как бизнес - тема для частных бесед владельцев клубов. Публично каждый из них скажет, что конкуренции не боится, но в разговоре осторожно поинтересуются, как идут дела у конкурентов и не намерены ли они открыть еще пару небольших клубов. "Не суперприбыльно, но живые деньги вертятся, - чистосердечно признался один из них. - Окупаемость клуба, в зависимости от объема вложений, от 5 до 10 лет. Торговать выгоднее. Но люди вошли во вкус, быть подтянуто-накачанным модно. Почему бы не заработать на этой волне? Спортсменов единицы, а на пляж покрасоваться ходят все".

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