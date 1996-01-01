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Административно-офисный бум
Если планам инвесторов и дольщиков удастся сбыться в полной мере, то город прирастет на 35-40 тыс. кв. метров офисных площадей. То есть многочисленным "белым воротничкам", стесненным условиями работы, должно стать просторнее. И особенно повезет тем из них, которые переберутся в новые здания.
Жители Владивостока уже заметили, что строительство объездной магистрали вдоль Амурского залива еще не началось. Однако вдоль ее будущей трассы уже активно возводятся новые офисные здания.
Первенцем этого строительства является бизнес-центр, который вырос в районе "Дальпресса", рядом с железной дорогой. Уже в марте ООО "Арт-строй" предполагает завершить все основные строительные работы и предъявить здание госкомиссии. Сегодня оно уже приятно выделяется на общем фоне "ямы" в начале ул. Комсомольской.
В столь же высокой степени готовности другой новый бизнес-центр - на ул. Пограничной (вблизи поворота с этой улицы к ТЭЦ-1), строительство которого ведет ООО "Ораз". В настоящее время строители занимаются комплексом работ внутри уже принявшего приятный внешний вид здания. Как отметил застройщик, практически все площади здания к настоящему времени распроданы компаниям и лицам, пожелавшим иметь здесь помещения в своей собственности.
В целом уже готова и коробка здания нового офисного центра на ул. Пограничной, строительство которого ведет группа компаний "Эскадра". У строителей есть возможность в ближайшие несколько месяцев, примерно к июню, подготовить площади в этом здании под дизайн-отделку. А будут ли офисы заселяться в этом году, зависит от будущих собственников или же арендаторов.
Чуть выше гостиницы "Версаль" на ул. Тигровой большей частью уже в кирпиче и частично в каркасе - еще один объект административно-офисного строительства, которое ведет компания "Наша марка". В планах компании - завершить строительство уже в 2006 году. Заметим, что в этом здании для желающих еще есть возможность приобрести свою долю.
Еще выше по ул. Тигровой (недалеко от офисного здания ОАО "Дальэнерго") огорожена свежая строительная площадка - здесь еще одно здание с включением бизнес-помещений высокого класса построит компания "Динас".
Далее, рядом с гостиницей "Владивосток", так до сих пор не завершенное здание бывшего "Дальрыббанка". Оно находится в высокой степени готовности. Однако есть вероятность, что в этом году строители так и не закончат то дело, которое они должны были завершить несколько лет назад.
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