Бизнес на грязи

Со стороны может показаться, что сделать бизнес на химической чистке одежды сегодня проще простого: поставил пару машин, посадил приемщицу - и заказы пошли. На самом деле ситуация гораздо сложнее.

По данным городского управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания, во Владивостоке сегодня насчитывается 7 химчисток и прачечных (разумеется, "подпольные" китайские химчистки, которые работают без документов и без гарантий, в этот список не входят). 2 предприятия оказывают услуги только по стирке белья, остальные - и по стирке, и по химической чистке.

Если же прибавить сюда приемные пункты, то получим 17 точек в пределах города. За 2005 г. число приемных пунктов увеличилось на 6, хотя число предприятий, которые оказывают услуги химчистки, осталось прежним.

Рынок химчисток и прачечных достаточно стабилен и пока развивается медленно. 7 предприятий для такого крупного города по западным меркам цифра ничтожная (к примеру, в Италии одно предприятие - на 2300 человек), но говорить о том, что во Владивостоке ощущается острый недостаток химчисток и прачечных, сегодня не приходится. "Мы не слышали таких жалоб и пожеланий со стороны потребителей, - говорит Ирина САВЧЕНКО, заведующая сектором бытового обслуживания управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока. - Это довольно специфическая услуга и, прямо скажем, недешевая. Бывает, что потребители сетуют, что в городе мало парикмахерских или мастерских по ремонту обуви, но в отношении химчисток и прачечных этого нет".

Привычка сдавать вещи в химчистку у широких слоев российского населения еще не сложилась: многие по-прежнему предпочитают обходиться своими силами - стирать дома все подряд, вплоть до дорогих костюмов, дубленок и пуховиков, и выводить пятна по бабушкиным рецептам. А между тем в последние годы мы стали покупать гораздо больше одежды, которую невозможно постирать или отчистить в домашних условиях. Конечно, положительная тенденция налицо: количество людей, которые пользуются услугами химчистки, постоянно растет, хотя до развитых стран нам еще далеко.

Кроме изменений в гардеробе, есть и еще один важный фактор: в обществе формируется группа потребителей, которые ценят свое время, предпочитая переложить домашние хлопоты на плечи специалистов, и уровень доходов позволяет это сделать.

"Чем выше уровень жизни населения, тем более востребованы наши услуги, - отмечает Ирина МИЛАНИЧ, директор ООО "Снежинка". - Эта тенденция характерна не только для России, но и для любой другой страны. Один из западных специалистов рассказывал, что даже в благополучной Германии, как только повышается стоимость жилья, сразу же падает спрос на услуги химчисток. Поэтому неудивительно, что в Москве спрос растет гораздо быстрее, чем в других регионах России. И если во Владивостоке в чистку сдают больше дубленок, шуб и другой теплой одежды, то в столице лидирует легкий текстиль (костюмы, галстуки, рубашки, блузки, свитера и пр.). В последнее время московские химчистки принимают много горнолыжных костюмов, а для нашего города это пока большая редкость".

В нынешних условиях для химчисток и прачечных обязательной сертификации не требуется, но при желании предприятие может сертифицироваться по собственной инициативе. Процедура эта достаточно сложная и дорогостоящая, поэтому говорить о массовой сертификации не приходится - во Владивостоке сертификат соответствия по ГОСТ Р имеет только "Снежинка". Кроме того, в 2004 г. на фабрике внедрена система менеджмента качества, а в 2005 г. "Снежинка" получила сертификат соответствия требованиям ИСО 9001-2000.

Сертификация - дело добровольное, но есть и обязательные условия, без которых открыть химчистку или прачечную невозможно. "Во-первых, нужно зарегистрировать предприятие и предъявить правоустанавливающие документы на помещение, - объясняет Ирина Савченко, - затем получить заключение Роспотребнадзора о соответствии производства всем необходимым нормам, пожарное и экологическое заключения, наконец, предусмотреть форму расчетов с населением (квитанции установленной формы; контрольно-кассовый аппарат, зарегистрированный в налоговой инспекции)".

Кадровый вопрос тоже нельзя сбрасывать со счетов: сегодня учебные заведения Владивостока не выпускают специалистов для химчисток и прачечных, и профессионалы в этой области ценятся очень высоко.

Практика показывает, что срок окупаемости этого бизнеса в нынешних условиях достаточно велик, а первоначальные вложения весьма существенны: речь идет не только о дорогостоящем (и к тому же энергоемком) оборудовании, которое требует постоянного обслуживания, но и об организации водоподачи, водоотведения, вентиляции.

"Прибавьте сюда чистящие и вспомогательные средства, пятновыводители, всевозможные щетки, губки, спонжи, наконец, плечики и упаковку для выдачи готового заказа, - перечисляет Алена ДМИТРИЕНКО, мастер цеха химической чистки ООО "Кристалл". - Чтобы окупить первоначальные затраты, потребуется, как минимум, три года интенсивной работы, если загрузка предприятия круглый год будет оставаться высокой. Но, как правило, спрос на эту услугу подвержен сезонным колебаниям".

Действительно, самая горячая пора для химчисток - это осень. Именно в это время года потребители в массовом порядке сдают в чистку зимнюю одежду. На второе место, по общему признанию, можно поставить весну, а вот летом население в большом количестве несет подушки, одеяла и ковры, поскольку многие делают ремонт или проводят дома генеральную уборку, но общий объем заказов в это время все же не так велик.

"Если бы я сейчас создавала фирму с нуля, то, наверно, открыла бы небольшую химчистку", - рассуждает Ирина Миланич.

В самом деле, специалисты утверждают, что при профессиональном подходе мини-химчистки окупаются быстрее и способны приносить стабильный доход, если с первых дней работы предприятие будет уделять серьезное внимание формированию клиентской базы.

Еще один из критериев, влияющих на успешность бизнеса, - это развитие сети приемных пунктов: чем шире сеть, тем больше клиентов.

На Западе химчистки относятся, в основном, к сфере малого бизнеса и располагаются в "спальных" районах - поближе к дому. Но в российских городах это правило работает далеко не всегда. Во-первых, платежеспособных клиентов, которым уровень доходов позволяет пользоваться услугами химчистки, в "спальных" районах маловато. Вторая причина - это сложившиеся привычки и образ жизни. Многие заходят или заезжают в химчистку по пути на работу, с работы или в обеденный перерыв, поэтому приемные пункты в центре города, где сосредоточено большое количество офисных центров, приносят хорошую прибыль.

"Прежде чем открыть новый приемный пункт, мы проводим маркетинговое исследование, - рассказывает Алена Дмитриенко. - Бывает, что на первый взгляд место кажется неплохим и людской поток достаточно большой, но поблизости нет парковки: мы наблюдаем, как человек попытался поставить машину, но не смог - и поехал дальше. В таком месте точку размещать нежелательно. Сегодня успешно работают приемные пункты в крупных торговых центрах: люди приходят сюда за продуктами, хозтоварами, оплатить услуги сотовой связи и заодно сдают вещи в химчистку. Главное - сделать так, чтобы заказчику было удобно".

Следующий инструмент конкурентной борьбы - это обслуживание на дому, как вариант - с бесплатной доставкой (когда клиент оплачивает только чистку изделия). Здесь критерием снова выступает удобство. Еще один способ привлечения и удержания клиентов - это наличие системы скидок и дисконтных карт для тех, кто постоянно пользуется услугами химчистки. Как правило, это накопительная система, разброс скидок на разных предприятиях нашего города составляет от 5 до 25%.

Что осложняет жизнь современным химчисткам - так это одежда без опознавательных знаков, когда неизвестна страна-производитель, отсутствует информация о составе материала, а также символы по уходу за одеждой. А бывает, что эта информация есть, но она не соответствует действительности. В городском управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания нам рассказали реальный случай: клиент подал в суд на одну из местных химчисток, которая испортила изделие. В химчистку была сдана женская кожаная куртка с маркировкой "Сделано в Италии", ее почистили в соответствии с заявленными символами по уходу, но в результате образовались дефекты. В итоге было установлено, что куртка действительно итальянская и имеет оригинальную маркировку. Казалось бы, химчистка здесь ни при чем, но судья вынес решение в пользу клиента. При этом он посоветовал владельцу химчистки обратиться со встречным иском к итальянскому производителю куртки, однако владелец не последовал этому совету по вполне понятным причинам.

Если же говорить о наборе услуг, который предоставляют местные химчистки, то поле для деятельности тут еще есть. К примеру, только на двух предприятиях ("Снежинка" и "Кристалл") установлено специальное оборудование для обработки пухо-перовых изделий (подушек и одеял). А целиком покрасить шубу из натурального меха из химчисток нашего города не возьмется никто - специалисты утверждают, что это очень трудоемкий и дорогостоящий процесс (возможно только крашение шкур, съемных манжет и воротников).

Стирка, как вид услуг, заслуживает отдельного разговора. На предприятиях, которые оказывают услуги и по химической чистке, и по стирке белья, как правило, лидирует первое направление. По словам Ирины Миланич, на фабрике "Снежинка" стирка составляет до 20% от общего объема заказов. А у небольших химчисток, которым мощности не позволяют принимать корпоративные заказы, эта доля еще меньше. "Разумеется, мы принимаем белье в стирку, но эта услуга не приносит предприятию большой прибыли, - говорит Елена КИРИДОН, заместитель директора химчистки "Лима". - Сегодня это приблизительно 1% заказов, но мы сохраняем это направление и не собираемся его ликвидировать. Почему? Так удобно нашим клиентам: они сдают вещи в химчистку и одновременно могут воспользоваться услугой стирки. Разумеется, белье каждого клиента стирается отдельно, хотя обычно в стирку сдают по 2-3 кг белья".

В тех прачечных, которые работают с корпоративными клиентами, именно они и формируют основную массу заказов (речь идет о гостиницах, домах отдыха, ресторанах, больницах, парикмахерских, салонах красоты и пр.). А вот частных клиентов мало. У среднего класса сегодня есть стиральные машины, у состоятельных людей - горничные.

Естественно, спрос на услуги прачечных возрастает, когда в городе начинаются перебои с электроэнергией или водой.

"За последние годы корпоративных заказов в нашей прачечной стало больше, а количество частных клиентов сократилось, - отмечает Галина КОРОБКО, заместитель директора ОАО "Ремстройцентр". - Но я считаю, что перспективы здесь есть, это направление можно развивать, если приблизить услугу к населению - тогда она будет востребована. Если бы в каждом микрорайоне была прачечная, думаю, спрос на стирку был бы гораздо выше. Но сегодня прачечных очень мало, на Чуркине, к примеру, вообще нет ни одной, а везти белье на другой конец города частному клиенту неудобно. И, конечно, второе условие - это рост доходов населения. А преимущества у прачечных есть, ведь стиральная машина белье не погладит".