"Савва Водочников" уже в Приморье

Группа компаний "Синергия" приступила к реализации федерального проекта по созданию сети специализированных винно-водочных магазинов. Винные мини-маркеты "Савва Водочников" уже открыты в Находке, Владивостоке, Перми и Архангельске. Еще два магазина сети откроются во Владивостоке на этой неделе.

Напомним, что о своем намерении создать сеть специализированных круглосуточных магазинов небольшого формата, торгующих алкоголем, под названием "Винная лавка Саввы Водочникова" "Синергия" заявила в конце прошлого года. Новые торговые точки позиционируются как удобные "магазины у дома" с широким ассортиментом винно-водочной продукции, где покупателям предлагаются алкогольные и слабоалкогольные напитки самых разных ценовых категорий.

Причем алкогольный ассортимент магазинов представлен продукцией как ликероводочных заводов группы "Синергия" ("Уссурийский бальзам", "Хабаровский ЛВЗ", "Уралалко" в Перми и "Алвиз" в Архангельске), так и других производителей, не входящих в холдинг.

Как сказал "ЗР" бренд-менеджер сети Константин АНДРЕЕВ, "Винные лавки Саввы Водочникова" - это новый проект, который будет отстраиваться с нуля, без перепрофилирования уже имеющихся магазинов компании. Площадь каждого из магазинов новой сети составит около 100 кв. м. В планах "Синергии" к концу 2006 г. открыть в Приморье не менее 50 магазинов под названием "Винная лавка Саввы Водочникова".