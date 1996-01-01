Минфин и госдума поругались из-за алкоголя

Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ обвинил Минфин в том, что из-за задержки подготовки документов этим ведомством произошло временное прекращение выпуска крепкого алкоголя. В ответ на это Минфин напомнил г-ну Грызлову, что без поправок Думы в правительстве не могли приступить к разработке марок раньше января.

По мнению экспертов рынка, в сложившейся ситуации следует винить не столько Думу или Минфин, сколько всю систему принятия законопроектов по регулированию алкогольного рынка в России. С января 2006 г. вступили в силу изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Однако правительство к этому времени не приняло ряд документов, необходимых для работы закона. В частности, так и не была создана Единая государственная информационная система (ЕГАИС), которая станет собирать сведения о производстве и движении спиртных напитков на территории России. В связи с этим заводы, занимающиеся производством алкогольной продукции, не смогли вовремя получить акцизные марки нового образца, что привело к приостановке их деятельности и значительным убыткам, которые по предварительным оценкам Росспиртпрома, уже достигли $1 млрд.