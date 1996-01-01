Сахарный недовес

В последние несколько месяцев сахарные заводы резко повысили отпускные цены. В среднем увеличение произошло на 45%.

"По последней информации оптовая цена с краснодарского завода - 20 руб. В этой ситуации небольшие предприятия Приморья, занимающиеся фасовкой сахара, временно прекратили закупки", - прокомментировали ситуацию в ЧП АВАНЕСЯН. - Мы также отказались работать с обыкновенным сахаром и сконцентрировались на производстве сахара с биодобавками из даров Уссурийской тайги. В настоящее время выпускается сахар лимонниковый, брусничный и калиновый. Спрос на эту продукцию устойчивый".