Многоликая Сунька. Часть 2

C гостиницами в Суйфэньхэ проблем нет, их здесь 58. И качество временного проживания в "открытом приграничном городе-порте государственного уровня" целиком зависит от вашего выбора и толщины кошелька. Можно поселиться в облезлом номере, без горячей воды за 20 юаней в сутки. Есть здесь и такие "отели". А можно "зафрахтовать" люкс за 150-300 юаней: с горячей водой, телефоном и спутниковым телевидением...

"За стеклом" по-китайски

Гостиница, в которой разместилась наша группа на четыре дня и три ночи, была частью многоэтажного универмага "Мир шуб и кожи". Помимо нас здесь проживали "шопники" со всего Приморья и даже с Сахалина. Мне повезло, за "прописку" в 2-местных апартаментах с горячей водой и телевизором я выложил всего 80 юаней. То есть номер обошелся в 20 юаней за сутки, это около 70 рублей. Разве в России за такие смешные деньги можно где-нибудь устроиться на ночлег? Причем, все это время я жил один. Мужчин в гостинице было мало, и они селились вместе с дамами. А вот "женские" номера были забиты под завязку. "Бизнес-леди" наезжали в Суньку за товаром со всего Дальнего Востока.

Огромное окно в моих "хоромах" выходило не на улицу, а в... коридор, аккурат на лифт. Очевидно, таковы национальные особенности китайской архитектуры. Из-за этого "ноу-хау" естественная вентиляция в номере отсутствовала. Слава Богу, от нежелательных "ароматов" спасала вытяжка в туалете.

...Ранним утром меня разбудили курлыкающая китайская речь и смех. "Откуда взялись китайцы? Дверь же закрыта на ключ", - подумал я в полудреме, а когда открыл глаза, то увидел за окном... двух китайцев. Они, показывая на меня пальцами, хохотали и что-то оживленно обсуждали. Вот те раз! Вчера после обильного ужина с пивом я завалился спать и забыл задернуть шторы! А утром стал "героем" реалити-шоу "За стеклом" made in China. Но больше такого удовольствия я китайцам не доставил.

Здесь русских дух...

Когда я вселялся в свой номер, то первым делом сверил количество полотенец, наволочек, одеял и простыней, указанных в перечне на стене, с имеющимися в наличии. "Челноки" со стажем рассказывали, что если этого сразу не сделать, то в день отъезда в случае недостачи какой-либо вещи китайцы возьмут с вас за нее втридорога. Им, упрямым, потом не докажешь, стащили вы, к примеру, полотенце или нет.

Мой номер был укомплектован полностью и даже сверх нормы. В ванной валялись два лишних грязных полотенца. На мои неоднократные просьбы их убрать куня-горничная не реагировала, а только улыбалась и кивала головой: "Холосо, холосо". На первый взгляд, в номере было чисто, но первое впечатление, как это всегда бывает, было обманчивым. В углах комнаты, под кроватями, под столом и под тумбочкой помимо толстого слоя пыли были видны следы прежних постояльцев: окурки, пивные пробки, засохшие апельсиновые корки, носовой платок и пустая упаковка от презерватива. За четыре дня, что я жил в Суньке, мой номер ни разу не убирался!

Постель тоже была далеко не первой свежести. Благо, в номере ярко светила лампочка, и я заметил на простыне желтые пятна. Естественно, я потребовал заменить белье. Куня постель поменяла, но только на моей кровати. Кстати, еще в России знающие люди советовали, что в китайских гостиницах, какого бы уровня они не были, лучше спать в пижаме. Так как, подхватить чесотку или еще какую-нибудь заразу, здесь плевое дело.

Еще не так давно туристам в гостиницах выдавали одноразовые тапочки. А сейчас - резиновые сланцы. Наши острословы прозвали их метким словом "грибок". Надеюсь, догадываетесь почему. У моих соседей, например, в трехместном номере было три пары сланцев, из них четыре сланца были на левую ногу! Когда же они пожелали привести комплектность сланцев в соответствие, то от горничной услыхали следующее: "Ничего! Это нормально". Так что, собираясь в Суньку, помимо пижамы не забудьте прихватить и тапочки.

Знакомая туристка из Находки, регулярно посещающая Суйфэньхэ, рассказывала, как в прошлом году столкнулась с аналогичной ситуацией. Правда, в другой гостинице. Когда она, заселяясь в номер, попросила горничную принести чистое постельное белье, та искренне удивилась: "Зачем менять? Здесь ваши жили, русские!"

ДТП - удар по бюджету

Здешние проспекты и внутриквартальные дороги, скрытые под плотным снежным настом, практически не посыпаются песко-солевой смесью. Борьбу дорожных служб с ледяной коркой я наблюдал лишь в центре города, на подъеме около "Русского ресторана". И то это случилось после того, как огромный пассажирский автобус не смог взять эту, в общем-то, не очень крутую сопку.

На дорогах Суйфэньхэ, несмотря на отсутствие дорожных знаков, разметки и полицейских, нет ни "пробок", ни ДТП. Россиян, привыкших к инспекторам ГАИ под каждым кустом, это жутко удивляет. Кажется, что машины здесь, по большей части такси, едут без соблюдения каких-либо правил. На самом деле все авто тащатся со скоростью не более 40 км/час, выдерживая безопасную дистанцию. Не борзеют даже хозяева "крутых" джипов и легковушек, коих в Суньке предостаточно. Оно и понятно, во-первых, на гололеде не погарцуешь. Во-вторых, поскольку спасительные "зебры" в Суйфэньхэ не прижились, то пешеходы, и китайцы, и русские, беспрестанно мельтешат перед капотом. Чуть зазеваешься, и... ты уже под колесами. Поэтому тревожные звуки автомобильных сигналов в Суньке не умолкают от рассвета до заката.

Кстати, за четыре дня пребывания в Суйфэньхэ я лишь единожды наблюдал ДТП. Столкновение двух "легковушек", по российским меркам, было "копеечным", а здесь его приравняли едва ли не к взрыву "сверхновой". Толпа зевак, злорадно потирая руки, почти два часа топталась на морозе, дожидаясь развязки ЧП. Оказывается, им было интересно, кто заплатит за нанесенный ущерб. Особо азартные китайцы по этому поводу даже заключали пари. Ставка - 5 юаней. Дело в том, что в Поднебесной расходы по ДТП оплачивает не страховая компания, как в цивилизованных странах, а "виновник торжества". И если учитывать, что заработки в КНР невелики, то даже мелкая авария может крепко ударить по семейному бюджету.

Я уже писал, что дорожных знаков в Суйфэньхэ нет. Кроме "кирпича"! Тем не менее днем для китайских водителей и это не табу. Потому что дорожная полиция появляется в городе только когда стемнеет, и то в определенных точках. Но не для того, чтобы ловить нарушителей правил дорожного движения, а для наблюдения за порядком на улицах. Перед наступлением Года Огненной Собаки в Суньку со всего Китая понаехало разного отребья в надежде разбогатеть за счет зазевавшихся или подвыпивших русских туристов. Такие случаи, к сожалению, нередки. Даже местные китайцы, опасаясь быть ограбленными, по вечерам не кажут носа на улицу. Меня, беспечно гуляющего с фотоаппаратом наперевес, тоже дважды пытались "выпасти". Но, спасибо честным китайцам, вовремя предупредили.