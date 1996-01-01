Суп из бассейна

Самой актуальной в последнее время стала проблема снабжения горожан чистой водой. На хабаровском рынке сегодня масса компаний, занимающихся поставками расфасованной в пластиковую тару живительной влаги. Одна из таких компаний, местный производитель бутилированной воды - компания "Фоксель", являясь лидером по объему продаж, предлагает жителям краевого центра эксклюзив - озонированную "живую" воду "Серебряный родник" (по американской технологии). Сегодня 90% от объема выпускаемой на предприятии продукции составляет эта озонированная вода, которую, по утверждению директора компании Сергея ЯЩУКА, в России кроме его фирмы выпускают только в Москве.

Сегодня на предприятии, которому осенью следующего года исполнится 10 лет, выпускают около 60 тонн воды в сутки. Газированной и без газа. Еще в 2001 году на базе ООО "Фоксель" было налажено производство полимерных емкостей 0,6 л; 1,4; 1,5; 5; 11 и 19 л, которые пользовались большой популярностью у потребителей не только Хабаровского, но и Приморского края, регионов Сибири, других дальневосточных территорий. Сегодня в связи с увеличением спроса на большую тару пришлось свернуть выпуск "маломерок". "На плаву" остались емкости от 5 до 19 литров. Их на транспорте предприятия по заявкам развозят по городу.

Еще больше, еще дороже

Очевидно, что небывалый спрос на воду вызвал резкий скачок цен. Вначале цены взвинтили в рознице, а потом и оптовики. На "Фокселе" решили пока с этим "притормозить".

- Мы всего лишь удовлетворяем потребности людей в чистой качественной воде, - заявил Сергей Ящук, - и стоимость своего товара до конца этого года оставили прежней. Ценники будем менять планово, только в январе следующего года. И связано это прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию, цен на топливо и комплектующие, увеличением транспортных расходов, инфляцией.

В свою очередь, объем производства с начала 2006 года будет увеличен на 50%. Для этого фирма приобрела современное импортное оборудование: американское, итальянское и австрийское. Сейчас на предприятии завершается наладка технологических и производственных линий.

Зловоние от фильтров

А сейчас - не самая приятная новость для любителей фильтров. Сергей Ящук уверен, что совершенно небезопасно использовать в быту различные фильтры для очистки водопроводной воды. Главная функция любого фильтра - накапливать грязь, не давая ей дальнейшего "хода". Но в любой момент масса примесей, оседающая в фильтрующих элементах, может достигнуть критической отметки. Потребитель не всегда в состоянии вовремя заметить это и сменить картридж, и тогда происходит залповый выброс грязи, а чистая вода превращается в зловонный источник. В развитых странах фильтры уже давно используются только для бытовых нужд: помыть посуду, постирать белье, принять ванну или душ. И только в России верят, по большей части под воздействием рекламы, в чудесные свойства всевозможных "навороченных" систем водоочистки и используют очищенную водопроводную воду для приготовления пищи и питья.

- Только заранее, досконально зная состав воды, примесей, которые в ней присутствуют, можно выстроить последовательную цепочку фильтров, - отметил Сергей Ящук. - И ни в коем случае нельзя менять их местами. Это сложный технологический процесс, все тонкости которого соблюдаются только в промышленных условиях. К тому же каждая партия воды проверяется на качество не только в заводской лаборатории, но и в городской СЭС.

К тому же если следовать рекомендациям Европейского Совета, вода для питья должна поступать только из подземных источников, защищенных от поверхностных загрязнений, потому что вода в подземных резервуарах постоянна по химическому составу, который складывался веками. В компании "Фоксель", скважины которой уходят на глубину 150 метров, посезонно отслеживают состояние живительной влаги и исходя из лабораторных результатов подбирают "грядку" фильтров, за состоянием которых во время рабочего процесса следит автоматика.

Условная чистота

По предварительным подсчетам, на запуск первой очереди водовода Тунгусского месторождения, который задумывается как альтернативный источник воды для хабаровчан, потребуется около 4 млрд руб. Без поддержки родного государства край не осилит реализацию подобного проекта. В настоящий момент выполнены лишь изыскательские работы по скважинам и оборудованы необходимые подъездные дороги. А в перспективе запасы Тунгусского месторождения позволят полностью закрыть потребности города в чистой качественной воде. Его проектная мощность - 500 тыс. кубометров очищенной воды в сутки.

- Считаю крайне важным скорейший запуск в эксплуатацию Тунгусского месторождения, - подчеркнул Сергей Ящук. - И полагаю, что вода для питья не должна быть одинаковой с той водой, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд. Да, вода обязана быть условно чистой. Но продукт, который мы используем для приготовления пищи, должен отличаться по химическому составу и отвечать всем требованиям безопасности. В принципе, в бассейнах вода тоже условно чистая, но никому в голову не приходит использовать ее на кухне для заваривания чая или приготовления супов.

Только ценой больших затрат можно добиться того, что из водопроводных кранов хабаровчан польется родниковая вода. Но ради чего? Чтобы 5 - максимум 10 литров употребить в пищу, а остальные 300 литров (по суточным нормативам "Водоканала") спустить в унитаз? Непозволительная и дорогостоящая роскошь, которая в обозримом будущем не по карману нашим муниципальным службам.

- Я довольно давно пользуюсь для собственных нужд покупной водой, - сообщил Сергей Ящук. - Для питья нужно использовать именно такую бутилированную воду, которая отвечает всем гигиеническим нормам. Рынок на сегодня перенасыщен подобной продукцией. Право выбора остается за потребителями.

Одно немаловажное примечание. Товар надо покупать у известных и проверенных временем производителей и поставщиков, которые отвечают за качество не только продукции, но и тары, сделанной по технологии, а поэтому - безопасной.

На время предполагаемой чрезвычайной ситуации из-за бензольного загрязнения акватории Амура на территории, где находятся скважины ООО "Фоксель", оборудованы специальные колонки для слива воды. Из них будут набирать для городских нужд до 100 тонн чистой воды в сутки.