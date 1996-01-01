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Стройки на перспективу
В правительстве края под руководством Виктора ИШАЕВА прошло совещание по вопросам проектирования и строительства объектов, сдача которых планируется в 2006-2007 годах.
Среди них такие важные проекты, сообщил пресс-центр правительства Хабаровского края, как возведение нового корпуса больницы №2 в Хабаровске, ремонт и реконструкция операционного корпуса больницы №1, ввод хирургического корпуса больницы №7 в Комсомольске-на-Амуре и др. Оснащение этих объектов современным медицинским оборудованием будет завершено в 2007 году. Планируется сдача жилых домов для молодежи, а также основного корпуса духовной семинарии на площади Славы.
Среди объектов дорожной сферы - продолжение строительства дорог Лидога - Ванино и Селихино - Николаевск с заходом в Де-Кастри. По словам губернатора Виктора Ишаева, на строительство дороги до Николаевска будет направлено более 400 млн рублей, что в дальнейшем позволит упростить схему северного завоза и привлечь в регион новых инвесторов.
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