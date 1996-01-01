Министр связи откроет в Хабаровске телефон-автомат...

В пятницу в Хабаровский край приедет министр связи России Леонид РЕЙМАН. Как сообщили "ЗР" в пресс-службе хабаровского филиала "Дальсвязи", министр откроет в селе Бычиха телефон-автомат.

Этот таксофон первый, который установит "Дальсвязь" - компания-победитель конкурса, объявленного в качестве эксперимента федеральными властями на право оказания универсальной услуги в отдаленных регионах России. Теперь компания начнет предоставление услуг таксофонной связи по тарифам, которые установлены в размере 0,33 руб. за минуту местного телефонного соединения. Всего "Дальсвязь ", правда, уже без министра, установит 486 таксофонов в нетелефонизированных муниципальных районах Хабаровского края.

Что же касается Реймана, то одной поездкой в Бычиху его визит не ограничится - он также примет участие в очередном совете полпреда по ДФО Камиля ИСХАКОВА с дальневосточными губернаторами.