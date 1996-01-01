"Дачная амнистия" может оказаться неудачной

Минэкономразвития внесло в Госдуму долгожданный законопроект о так называемой "дачной амнистии". Ее идея заключается в том, чтобы позволить миллионам российских граждан оформить в собственность самовольно возведенные дачные домики, гаражи и коттеджи, если они были построены без нарушения строительных норм. К тому же проект разрешит закрепить за собой "ничейную" землю, при условии, что она не может претендовать на статус самостоятельного участка.

Однако эксперты настроены пессимистично. Они опасаются, что законопроект не облегчит жизнь владельцев загородной недвижимости. По их мнению, бюрократические процедуры не станут проще - они лишь перекочуют от одной инстанции к другой.

Упростить порядок госрегистрации дачных участков и домиков президент поручил правительству еще в прошлом году. Ситуация с пригородной недвижимостью на самом деле крайне запутанная.

Законы последние 15 лет менялись часто, в том числе и в сфере собственности, а граждане не слишком торопились их выполнять. В результате от 20% до 65% (в зависимости от региона) дачных участков и возведенных на них построек официально не зарегистрированы. Фактические владельцы не могут предъявить нужные для этого документы, а значит, недвижимость нельзя продавать, оставлять в наследство.

На разработку законопроекта чиновникам потребовался целый год. Депутаты, устав ждать предложений МЭРТ, в конце 2005 г. инициировали и приняли закон, позволяющий владельцам дач и гаражей, не имеющих на руках разрешения на строительство, зарегистрировать постройки на основании техпаспорта объекта.

Теперь же чиновники определились, как быть владельцам более основательных частных домов, построенных втайне от властей. Ведь, в отличие от дачных домиков и гаражей, на капитальные постройки, в соответствии с новым градостроительным кодексом, необходимы разрешения. Поэтому сейчас доказать свои права на дом можно только через суд. Однако МЭРТ готово объявить застройщикам-нелегалам своего рода амнистию и избавить их от судебных тяжб. Для этого нужно до 1 января 2009 г. подать заявление о легализации постройки в орган местного самоуправления.

Впрочем, автоматического признания собственности не будет, местные власти сначала должны проверить, не были ли нарушены при реконструкции строительные нормы. В случае выявления таковых заявителю будет отказано. "Есть технические, строительные, экологические нормы, которых никто не отменял, - сказал партнер юридической компании "Джон Тайнер и партнеры" Валерий ТУТЫХИН. - К примеру, не допускается возводить дом в водоохраной зоне или на земле, принадлежащей другому собственнику. А надо признать, что у нас до сих пор сохранился безалаберный принцип советского землепользования - строят, кто где хочет. А про бумажки вспоминают только тогда, когда приходит милиционер. Нигде в мире такого нет".

Еще один шаг навстречу дачникам касается их прав на земельные участки. До 2001 г. - до вступления в силу Земельного кодекса - участки выделялись без предварительного межевания, то есть без точно зафиксированных границ. Многие воспользовались ситуацией и "прирезали" к своим соткам соседние полоски земли. Теперь эти приобретения можно закрепить за собой, зарегистрировав собственность на участок в его нынешних фактических границах. Правда, уточняет МЭРТ, сделать это можно лишь при условии, что излишки не могут быть самостоятельным дачным участком и на него не претендуют соседи, иначе суда не избежать.

Впрочем, радоваться объявленной "амнистии" пока рано. По мнению экспертов, законопроект не решает множество насущных проблем. В первую очередь он не снимает остроту денежного вопроса. Чрезмерная стоимость бюрократических процедур зачастую является одной из главных причин "нелегального" положения загородной недвижимости. "Сегодня рынок услуг по проведению межевания земли монополизирован, - сказал глава думского комитета по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.

- Это только декларируется, что кадастрированием может заниматься любой, имеющий высшее образование. На самом деле круг лиц весьма ограничен, что, несомненно, сказывается на цене услуги. Вместо 500 руб. за 1 гектар межевание стоит от 7 до 10 тыс. руб. за гектар. С этой проблемой сегодня сталкивается около 80% граждан". По оценкам Виталия МОЖАРСКОГО, партнера компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры", на оформление всей документации владельцу недвижимости в общей сложности придется потратить от 3 до 10 тыс. руб., в зависимости от региона.

Г-н Плескачевский уверен, что затраты при регистрации можно сократить вдвое, если соединить землю и возведенные на ней постройки в один объект. "Во всем мире оформляется единое право собственности на участок и сооружение, тогда как у нас приходится обращаться в две разные службы", - отмечает депутат. Однако эту проблему пакет поправок не решает. К тому же эксперты подозревают, что в реальности новый законопроект не избавит граждан от волокиты. Хотя владельцам "нелегальных" коттеджей в будущем и не придется устанавливать право на свои дома в суде, им будет необходимо потратить не меньше сил на общение с другими инстанциями.

"Явного упрощения процедуры регистрации не стоит ждать, поскольку меняется только форма, а не содержание, - предупреждает г-н Можаровский. - Судебный порядок признания прав собственности переходит в административный. И если сейчас есть беспристрастность судьи, то потом все будет зависеть от настроения чиновника". К тому же проверять выполнение градостроительных норм станут местные власти, которые известны своим умением превращать "принцип одного окна" в "принцип одного конверта".