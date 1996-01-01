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Владивосток строят и индивидуальные застройщики
Около половины нового жилья в Приморском крае возведено индивидуальными застройщиками. Как сообщает Приморскстат, в 2005 г. в Приморском крае за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию (по предварительным данным) 727 жилых домов общей площадью 211,6 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем за 2004 г.
Чуть меньше половины (104,2 тыс. кв. м) составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом увеличился на четыре процента. В сельской местности введено 28 тыс. кв. м жилья (13,3% введенного жилья по краю), что на 25,8% меньше прошлого года.
Из 691 дома индивидуальных заказчиков в сельской местности введено 274 дома, общей площадью 27 тыс. кв. м (25,9% ввода жилья населением по краю). Наибольший рост ввода жилья достигнут в Лесозаводском, Ольгинском и Яковлевском районах, Уссурийске и Артеме. Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края, в 14 из них ввод жилья вырос по сравнению с прошлым годом. В 28 городах и районах жилье вводилось только за счет средств населения. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 52,1%, Уссурийск - 13,3%, Находку - 10,1%, Артем - 5,2% и Надеждинский район - 2,3%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2005 г., составила 93,3 кв. м.
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