Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Часть контрактников жилье не получит
Государство будет гарантировать предоставление военнослужащим средств на приобретение жилья в соответствии с правилами накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения - Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ст. 15 и 24 ФЗ "О статусе военнослужащих", уточняющий категорию военных, которые вправе получить квартиру на основе "рыночных инвестиционных механизмов".
Как сообщил депутатам начальник службы расквартирования и обустройства Минобороны Анатолий ГРЕБЕНЮК, 80 тыс. военнослужащих, подписавших контракт до 1998 г., будут обеспечены жильем до 2010 г. Вторая категория военных, начавших служить по контракту до 2005 г., будут полностью обеспечены жильем до 2018 г. Все остальные, то есть служащие по контракту начиная с 1 января 2005 г., будут обеспечиваться жильем по накопительно-ипотечной системе. Согласно поправкам на последнюю категорию военнослужащих не распространяются некоторые нормы, предусматривающие право на жилье для военнослужащих. В частности, после увольнения по причине достижения предельного для военной службы возраста, по нездоровью либо в связи с реорганизационными мероприятиями при общем сроке службы не менее 10 лет они не смогут получить жилье по избранному месту проживания (не по месту увольнения).
Такое же ограничение касается увольняемых военных, если срок их службы составил не менее 20 лет. Члены семьи военного, погибшего во время прохождения военной службы, лишаются права на получение жилья, при этом льготы по оплате жилплощади, коммунальных услуг, услуг связи, установке квартирного телефона, 50%-ная скидка на оплату топлива, в случае отсутствия в доме центрального отопления, остаются. Вице-спикер Госдумы Владимир КАТРЕНКО заявил, что "законопроект делает систему обеспечения жильем военнослужащих более точной и функциональной. Он лишает возможности произвольного толкования прав на жилье тех военнослужащих, которые заключили контракты до 1 января 2005 г.". Он отметил, что для них помимо возможностей накопительной системы по-прежнему сохраняется право получить служебное жилье, жилищный сертификат или найти квартиру на условиях социального найма.
По словам министра обороны РФ Сергея ИВАНОВА, в прошлом году в накопительную систему вошли 22 тыс. военных, заключивших контракт с 1 января 2005 г. На их персональные счета положено по 37 тыс. руб. Через 20 лет, пообещал он, сумма будет достаточной для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 54 кв.м.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- В столице Приморья мост уперся в бюрократию
- "Аврора" тонет. Как фирма Андрея Ищенко в Приморье погрязла в долгах