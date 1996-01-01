Часть контрактников жилье не получит

Государство будет гарантировать предоставление военнослужащим средств на приобретение жилья в соответствии с правилами накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения - Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ст. 15 и 24 ФЗ "О статусе военнослужащих", уточняющий категорию военных, которые вправе получить квартиру на основе "рыночных инвестиционных механизмов".

Как сообщил депутатам начальник службы расквартирования и обустройства Минобороны Анатолий ГРЕБЕНЮК, 80 тыс. военнослужащих, подписавших контракт до 1998 г., будут обеспечены жильем до 2010 г. Вторая категория военных, начавших служить по контракту до 2005 г., будут полностью обеспечены жильем до 2018 г. Все остальные, то есть служащие по контракту начиная с 1 января 2005 г., будут обеспечиваться жильем по накопительно-ипотечной системе. Согласно поправкам на последнюю категорию военнослужащих не распространяются некоторые нормы, предусматривающие право на жилье для военнослужащих. В частности, после увольнения по причине достижения предельного для военной службы возраста, по нездоровью либо в связи с реорганизационными мероприятиями при общем сроке службы не менее 10 лет они не смогут получить жилье по избранному месту проживания (не по месту увольнения).

Такое же ограничение касается увольняемых военных, если срок их службы составил не менее 20 лет. Члены семьи военного, погибшего во время прохождения военной службы, лишаются права на получение жилья, при этом льготы по оплате жилплощади, коммунальных услуг, услуг связи, установке квартирного телефона, 50%-ная скидка на оплату топлива, в случае отсутствия в доме центрального отопления, остаются. Вице-спикер Госдумы Владимир КАТРЕНКО заявил, что "законопроект делает систему обеспечения жильем военнослужащих более точной и функциональной. Он лишает возможности произвольного толкования прав на жилье тех военнослужащих, которые заключили контракты до 1 января 2005 г.". Он отметил, что для них помимо возможностей накопительной системы по-прежнему сохраняется право получить служебное жилье, жилищный сертификат или найти квартиру на условиях социального найма.

По словам министра обороны РФ Сергея ИВАНОВА, в прошлом году в накопительную систему вошли 22 тыс. военных, заключивших контракт с 1 января 2005 г. На их персональные счета положено по 37 тыс. руб. Через 20 лет, пообещал он, сумма будет достаточной для того, чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 54 кв.м.