Алкогольным маркам продлили срок

Специальные марки на алкоголь старого образца, прошедшие доработку, могут использоваться для маркировки, в том числе вина и шампанского, до 1 июля 2006 г. Об этом сообщила ИТАР-ТАСС советник гендиректора по связям с общественностью Гознака Наталья НИКИФОРОВА.

На Гознаке сейчас остается 900 млн акцизных марок старого образца. "И чтобы они не пропадали, их перерабатывают, оснащают стикерами-носителями информации и передают налоговикам", - сказала Н.Никифорова.

Ранее в правительстве сообщили, что вся отечественная алкогольная продукция, выпущенная до Нового года и маркированная марками старого образца, будет иметь легальное хождение до 1 июля. Это касается и импортного алкоголя, ввезенного в РФ со старыми марками не позднее 31 марта.

Подразделения ФНС с 31 января начали выдачу акцизных марок производителям алкоголя. Информацию о номерах счетов для перечисления денежных средств за марки можно узнать в территориальном налоговом органе. Марки выдаются только тем организациям, которые оборудованы техническими средствами для передачи данных по своей маркируемой продукции в Единую государственную автоматизированную информационную систему.