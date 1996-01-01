Октябрьские овощи закрутят в банки

Современное оборудование для переработки овощей стоимостью около 1 млн руб. приобрело в лизинг ООО "Покровское" Октябрьского района.

Как сообщили в комитете пищевой промышленности администрации Приморского края, на сельхозпредприятии уже начался монтаж линии по производству консервированных овощей. В будущем сезоне предприятие планирует выпускать широкий ассортимент продукции в банках с закручивающимися крышками. Мощность автоматической линии - один миллион условных банок в год. Это позволит перерабатывать значительную часть продукции овощеводческих предприятий района.