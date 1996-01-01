Вице-губернатор будет курировать норок

Норковый зверосовхоз "Тигровый", входящий в состав Находкинской БАМР, преобразован в ООО.

Напомним, что в 2005 г. предприятие переживало не лучшие времена: руководство БАМР планировало его ликвидировать. Однако публикации в "ЗР" привлекли к нему внимание, и администрация Приморского края взяла предприятие под особый контроль.

"В настоящее время зверосовхоз выведен в отдельное юридическое лицо. Для того, чтобы сохранить племенное стадо норки, предприятию будут выдаваться субсидии из краевого бюджета. Также администрация края помогла "Тигровому" договориться об открытии кредитной линии в Россельхозбанке. Курировать предприятие будет вице-губернатор Юрий ПОПОВ. Мы надеемся, что принятые нами меры позволят звероводам выжить в условиях рынка и частично закрыть потребности края в мехе", - заявил "ЗР" заведующий отделом животноводства управления сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края Алексей РАЧЕНКОВ.