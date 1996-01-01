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Четверть мясных квот уже поделена
Министерство экономического развития определило компаниям-операторам мясного рынка объем мясных квот на 2006 г. Правда, как сообщил "ЗР" заместитель уполномоченного Минэкономразвития по Приморскому краю Борис СТУПНИЦКИЙ, пока речь идет только о 25% предельного объема ввоза на 2006 г.
Так, операторам рынка будет разрешено импортировать на территорию Приморья 2 000 т мяса птицы, 2 172 т свинины и 558 т говядины. Количество компаний, получивших мясные квоты по мясу птицы в 2006 г., не изменится - как и годом ранее, этим будут заниматься 9 компаний.
Завозить свинину будут 16 компаний, причем 2 из них впервые получили доступ к мясным квотам. Аналогичная ситуация и по говядине - из 14 фирм-поставщиков 2 получили квоты только в 2006 г.
"Увеличение числа операторов рынка, получивших мясные квоты, происходит за счет того, что некоторые компании в предыдущие годы работали в свободном рынке. Ведь мясная квота позволяет только уменьшить таможенный тариф, и те, кто хочет ее получить, должны вначале завозить продукцию на общих основаниях, и только потом они попадают под "исторический принцип" получения квот. Причем все расчеты делаются на основе статистических данных таможенных служб", - утверждает Борис Ступницкий. Остальные 75% мясных квот будут поделены между поставщиками в середине апреля.
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