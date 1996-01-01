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Рынок мобильников становится "немобильным"
Россия вошла в число лидеров по развитию рынка сотовой связи и соответствующих средств. По итогам 2005 г. абонентская база сотовых операторов в РФ составила 126 млн человек при общемировой цифре в 2,065 млрд. То есть каждый 16-й абонент на планете - россиянин. Каждый 25-й мобильный телефон из числа проданных в мире был куплен в российских салонах. Такие цифры содержатся в ежегодном обзоре компании "Евросеть".
Всего в прошлом году в розничных сетях страны было продано 33,5 млн мобильников на сумму $5,5 млрд против 30,3 млн штук на сумму $4,3 млрд в 2004 г. (то есть произошел рост на 10% в физическом и на 28% в денежном выражении). Наибольшая доля (23%) реализованных средств связи приходилась на ценовой сегмент от $130 до $199, элитные мобильники (свыше $400) составили 4% от физического объема продаж (и 13,8% от объема в денежном выражении). При этом развитие рынка существенно замедлилось в результате летнего так называемого "таможенного кризиса". Если в первой половине августа было реализовано 1,6 млн телефонов, то во второй продажи составили лишь 1 млн.
"Действительно, таможенный кризис оказал определенное влияние на рынок, - прокомментировал эти данные главный редактор ИАА "Сотовик" Сергей КОЛЯДА. - По нашим данным, третий квартал просел относительно второго на 8%, а в последней четверти был небольшой (на 2%) рост, и то только за счет сравнительно неплохих декабрьских результатов. Но важно подчеркнуть, что основной провал был обеспечен не изменением цен, а тем (это стало наблюдаться в последние месяца лета), что перестали появляться новые абоненты. Рынок формировался за счет реплейсмента (замещения старых телефонов новыми)".
В ИАА "Сотовик" называют среднюю цену в $170 при общем физическом объеме рынка в 34,5 млн телефонов, но уточняют, что в подсчетах многое зависит от "тотальности" учета, так как помимо продаж в сетях есть еще "неорганизованный рынок", продажи на котором достигают 15% от общего объема, кроме того, есть еще и вторичные продажи (4-8% от общего объема).
По версии "Евросети", лидером продаж среди так называемых вендоров (производителей) стала Nokia (20,6% в общем объеме проданных телефонов), опередившая Samsung (19%), Motorola (17,7%) и Siemens (17,1%). По данным "Сотовика", лидирует также Nokia (около 20,5%), после нее - Motorola, Samsung и Siemens (около 17,5% на каждого).
В 2006 г., считают в "Евросети", развитие рынка еще больше замедлится. Количественный рост составит всего 5%, а количество проданных SIM-карт уменьшится (до 67 млн, или на 6%). Зато продажи новых телефонов на замену старым достигнут 69% от общего объема (при этом средний срок службы мобильника сократится до 14 месяцев).
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