www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.09 р. 100 JPY: 58.39 р.
EUR: 75.68 р. 10 CNY: 95.43 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Рынок мобильников становится "немобильным"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Россия вошла в число лидеров по развитию рынка сотовой связи и соответствующих средств. По итогам 2005 г. абонентская база сотовых операторов в РФ составила 126 млн человек при общемировой цифре в 2,065 млрд. То есть каждый 16-й абонент на планете - россиянин. Каждый 25-й мобильный телефон из числа проданных в мире был куплен в российских салонах. Такие цифры содержатся в ежегодном обзоре компании "Евросеть".

Всего в прошлом году в розничных сетях страны было продано 33,5 млн мобильников на сумму $5,5 млрд против 30,3 млн штук на сумму $4,3 млрд в 2004 г. (то есть произошел рост на 10% в физическом и на 28% в денежном выражении). Наибольшая доля (23%) реализованных средств связи приходилась на ценовой сегмент от $130 до $199, элитные мобильники (свыше $400) составили 4% от физического объема продаж (и 13,8% от объема в денежном выражении). При этом развитие рынка существенно замедлилось в результате летнего так называемого "таможенного кризиса". Если в первой половине августа было реализовано 1,6 млн телефонов, то во второй продажи составили лишь 1 млн.

"Действительно, таможенный кризис оказал определенное влияние на рынок, - прокомментировал эти данные главный редактор ИАА "Сотовик" Сергей КОЛЯДА. - По нашим данным, третий квартал просел относительно второго на 8%, а в последней четверти был небольшой (на 2%) рост, и то только за счет сравнительно неплохих декабрьских результатов. Но важно подчеркнуть, что основной провал был обеспечен не изменением цен, а тем (это стало наблюдаться в последние месяца лета), что перестали появляться новые абоненты. Рынок формировался за счет реплейсмента (замещения старых телефонов новыми)".

В ИАА "Сотовик" называют среднюю цену в $170 при общем физическом объеме рынка в 34,5 млн телефонов, но уточняют, что в подсчетах многое зависит от "тотальности" учета, так как помимо продаж в сетях есть еще "неорганизованный рынок", продажи на котором достигают 15% от общего объема, кроме того, есть еще и вторичные продажи (4-8% от общего объема).

По версии "Евросети", лидером продаж среди так называемых вендоров (производителей) стала Nokia (20,6% в общем объеме проданных телефонов), опередившая Samsung (19%), Motorola (17,7%) и Siemens (17,1%). По данным "Сотовика", лидирует также Nokia (около 20,5%), после нее - Motorola, Samsung и Siemens (около 17,5% на каждого).

В 2006 г., считают в "Евросети", развитие рынка еще больше замедлится. Количественный рост составит всего 5%, а количество проданных SIM-карт уменьшится (до 67 млн, или на 6%). Зато продажи новых телефонов на замену старым достигнут 69% от общего объема (при этом средний срок службы мобильника сократится до 14 месяцев).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru