Дешевых ноутбуков стало меньше

За последнюю пару месяцев в компьютерных компаниях Владивостока практически исчезли из продажи бюджетные ноутбуки ценовой категории до $900. Продавцы называют две основные причины.

В течение 2004-2005 гг. цены на ноутбуки неуклонно снижались, и к середине прошлого года можно было приобрести вполне приличный ноутбук всего за $750-850. Безусловно, подобные модели не блистали изысканным дизайном и не ошеломляли производительностью, но были вполне способны выполнять практически все офисные задачи: подготовку текстов и презентаций, работу с Интернетом и тому подобные.

Все говорило за то, что и дальше цены на ноутбуки будут понемногу снижаться, приближаясь к стоимости аналогичных по конфигурации настольных компьютеров. Но в сентябре прошлого года российский производитель - компания NCA Group, выпускающая ноутбуки iRU, прекратила производство продукции под этой торговой маркой. Исчезновение этого вендора, предлагавшего неплохой ассортимент "бюджетных" ноутбуков, дестабилизировало рынок.

Последующие два месяца остатки ноутбуков iRU можно было еще купить, причем нередко даже по сниженным ценам.

- А потом снижение конкуренции в этом секторе рынка дало о себе знать: значительная доля бюджетных ноутбуков, как известно, приходилась именно на ноутбуки iRU, остальные дискаунтеры в связи с этим подняли свои цены, - считают специалисты компании IPS Computers.

- Закрытие производства игроком ранга iRu сыграло определенную роль, - полагает директор розничной сети компании "Навиком" Олег КОСЕНКО. - Та же компания Acer сегодня предлагает ноутбуки по менее агрессивным ценам, которые раньше компенсировались исключительно за счет международной структуры продаж компании.

Сегодня дешевые модели почти исчезли из продажи. Характерный пример: если летом прошлого года в компании А11 можно было найти 20-30 моделей стоимостью до $900, то сейчас - всего пять. Подобная картина наблюдается практически во всех компьютерных фирмах Владивостока. Уменьшился ассортимент недорогих популярных моделей Асеr Travelmate, нет ноутбуков от MaxSelect, почти пропали мобильные компьютеры Roverbook. Некоторые компании (пример - фирма FX) вообще прекратили завозить и продавать ноутбуки.

Более того, как сообщили в компании "Чайка", которая занималась сервисным обслуживанием ноутбуков iRU, в течение ближайших месяцев сервис-центр будет закрыт. Возьмется ли кто-нибудь еще за обслуживание продукции iRU - неизвестно. Новость малоприятная, ведь подобные явления крайне негативно влияют на отношение потребителей к отечественным хай-тек брендам. Теперь ряды желающих приобрести ноутбук российской сборки явно уменьшатся.

- Впрочем, понятие "отечественный" ноутбук и без этого уходит в историю, - заметил заместитель директора компании DEXP Computers Виктор АНДРОСЕНКО. - Например, компания Roverbook переводит производство мобильных компьютеров на Тайвань.

А вот импорт ноутбуков "секонд-хэнд" из Японии, напротив, возрастет, ведь далеко не все, кому необходим мобильный компьютер, могут заплатить за него $1000 и более.

Кроме "вымывания" из продажи недорогих ноутбуков, произошло также некоторое общее увеличение цены в этом сегменте рынка. Тут свою роль сыграла повышенная активность таможенных органов в борьбе с "серым" импортом на протяжении последнего квартала прошлого года.

- Таможня довольно активно пыталась пресечь авиаконтрабанду, а таким образом москвичами ввозились не только мобильные телефоны, но и ноутбуки, - говорит Олег Косенко. - Таможенные органы провели несколько операций по конфискации "серого" импорта. В итоге в жаркий предновогодний период рынок остался без сильных, но "серых" игроков - "Индестр", "Тринити" и т.п., которые поставляли на рынок наиболее демократичные по цене модели ноутбуков. Это также не могло не сказаться на общем уровне цен.

- Сложно сказать, когда ситуация вернется к старому, похоже на то, что эти изменения всерьез и надолго, - полагают в компании IPS Computers.

- Прогнозы по развитию ситуации в нашей стране - дело неблагодарное, - считает Олег Косенко. - На сегодняшний день мы наблюдаем определенный рост цен не только на ноутбуки, но и на другие компьютерные комплектующие, в том числе и на запчасти для ноутбуков. Однако падение курса доллара, возможно, сдержит дальнейший рост цен на импортный товар. Наверняка, в дальнейшем включится какой-то иной инструмент для сохранения баланса спрос/предложение.