Строительство океанариума начнут летом

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, создана дирекция по строительству океанариума, которая координирует ведущиеся проектно-изыскательские работы. Океанариум решено построить в районе бухты Патрокл.

Специалисты ОАО "Приморгражданпроект" и новозеландской проектной компании "Marine Scape" подготовили 3 варианта размещения комплекса и 3 варианта рабочих эскизов. Окончательный будет выбран в середине марта.

Океанариум проектируется в расчете на 500 морских видов, общее водоизмещение аквариумов и дельфинария составит порядка 22 тыс. кубометров. Это позволит создать сразу несколько экспозиций и представить подводный животный мир разных климатических зон от Берингова и Охотского морей до тропиков, а также пресноводных водоемов.

Губернатор распорядился разработать сетевой график проектирования океанариума и ускорить работы. "Начать строительство необходимо уже летом", - подчеркнул он.