В гостях у Дракона

Вьетнам - страну с удивительной историей, интересными традициями и отличными возможностями для круглогодичного пляжного отдыха - ежегодно посещает около 3 млн иностранных туристов. Доля россиян в этом потоке - менее 1%. Недостаточную востребованность вьетнамского направления и российские, и вьетнамские туроператоры объясняют слабой информированностью наших туристов о перспективах отдыха в этой стране.

Поэтому на одном из совещаний Комитета по внешним связям и туризму администрации г. Владивостока было принято решение о формировании делегации из представителей туристических компаний и ее посещении Вьетнама для знакомства с инфраструктурой и туристическими маршрутами этой страны. С инициативой организовать поездку выступила вьетнамская компания "Нят Минь", и в конце октября владивостокская делегация в составе директоров и менеджеров турфирм, представителей городской администрации и журналистов отправилась в путь.

Программа тура оказалась весьма насыщенной. Нам предстояло спуститься по побережью Вьетнама с севера на юг, побывав в ряде городов и зон отдыха и проинспектировав около двух десятков отелей и курортов.

Халонг, Ньячанг, Фантхиет

Первое сильное впечатление было связано с заливом Халонг, что находится рядом с одноименным городом, в 170 км от Ханоя, который благодаря природной красоте внесен в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Он действительно чудо как хорош (кстати, именно здесь снимался "Индокитай" с Катрин ДЕНЕВ): на изумрудно-зеркальной глади площадью 1500 кв. м рассыпано более двух тысяч причудливых скалистых островов с многочисленными гротами, пещерами и дикими пляжами. Путешествие по "лабиринтам" этого залива с купанием и катанием на каноэ доставило всем огромное удовольствие.

Совсем другие пейзажи и ощущения ожидали нас на юге Вьетнама, в дельте реки Меконг, где мы смогли взглянуть на жизнь простых вьетнамцев. То и дело причаливая к берегам Реки Девяти Драконов (так переводится с вьетнамского Меконг), мы наблюдали, как крестьяне производят воздушный рис, рисовые блинчики и кокосовые ириски, собирали фрукты в их садах, знакомились с их бытом, традициями и фольклором. И, конечно же, любовались колоритными пейзажами: фруктовые сады сменялись рыбацкими деревеньками, рисовые поля - первобытными джунглями. Вьетнамцы встречали нас очень радушно, причем в их улыбках не было фальши. Беззубый старик у убогой лачуги с неподдельной радостью улыбался незваным любопытствующим туристам, оторвавшись от какой-то работы. Ватага удивительно хорошеньких вьетнамских детишек долго бежала вдоль берега, провожая нашу лодку. Это вообще очень гостеприимный и приветливый народ. Удивляют даже торговцы: никакой навязчивости, порой свойственной нашим соседям из Поднебесной, и, тем более, никакой агрессии. Кроме того, Вьетнам оставил впечатление абсолютно безопасной страны, в которой одинаково спокойно чувствуешь себя как на диком пляже побережья, так и на ночных прогулках по Ханою или Хошимину.

Но вернемся к туристическому потенциалу Вьетнама. Что касается пляжного отдыха, то возможности у туристов поистине безграничные. Хотите побывать на "Вьетнамском Средиземноморье" - отправляйтесь в город-курорт Ньячанг, 7-километровый пляж которого считается одним из лучших в этой стране. И обязательно побывайте в Центре горячих источников и грязелечения. Его минеральные воды и грязи помогают при заболеваниях мышц и суставов, опорно-двигательной, нервной и эндокринной систем и к тому же обладают омолаживающим эффектом. Кроме того, Ньячанг отлично подходит для семейного отдыха. Для детей - парк аттракционов и аквапарк, для взрослых - парусные клубы, дайвинг-центры (кстати, залив Ньячанг - одно из самых дешевых мест для занятий дайвингом, а его дно просто усыпано сотнями видов кораллов) и бурная ночная жизнь: в городе полно баров и дискотек.

Тем, кто хочет овладеть тонкостями кайт- и виндсерфинга, любит гольф и мечтает прокатиться с знаменитых вьетнамские дюн, - стоит выбрать Фантхиет. Эта курортная зона с 25-километровой береговой линией и множеством комфортабельных отелей и ресторанов предоставляет массу возможностей для отдыха. Для игроков в гольф - "Novotel Ocean Dunes" с самым большим полем во Вьетнаме. Для любителей экскурсий - Соломенный остров с дикими пляжами и кокосовыми рощами, "Заблудившееся море", окруженное горами и джунглями, путешествие по канатной дороге к спящему на склоне горы Будде и, конечно же, изумительные песчаные дюны: золотистые, медовые и цвета топленого молока, они расстилаются до самого горизонта, создавая удивительные картины...

Море, ветер и свобода!

В 20 километрах от Фантхиета находится полуостров Муине, побережье которого заполнено многочисленными отелями и зонами отдыха. Посетив несколько респектабельных курортов с роскошными бунгало и всеми атрибутами отдыха "de luxe", мы слегка устали от избытка информации, и тут нас ждал приятный сюрприз: знакомство с соотечественниками, основавшими первую русскую кайтсерф-виндсерфстанцию в Муине, - Kitepirate. Необыкновенно позитивные, гостеприимные и энергичные ребята, для которых настоящая свобода - это ощущение полета при полном единении с ветром и морем. После общения с ними заняться серфингом захотелось даже тем из нас, кто раньше и подумать не мог о таком "безумстве". Тем более что на станции есть школа, в которой новички могут пройти обучение всем видам серфинга под руководством русских сертифицированных инструкторов по системе IKO (безопасность гарантирована!) и получить сертификат, дающий право кататься на любой станции мира.

Вьетнамские столицы

На знакомство с Ханоем и Хошимином оставалось мало времени, но удовольствие от пребывания здесь мы получили колоссальное. В Хошимине (бывшем Сайгоне) Восток прочно смешался с Западом. Это удивительный и очень самобытный город. Мест, достойных посещения, немало: это и находящийся в 70 км от города тоннель-лабиринт Кучи, где прятались вьетнамские партизаны, и Музей истории войны, и Собор сайгонской богоматери (меньше и скромнее парижского собрата, но, в отличие от него, с бесплатным посещением)...

В Ханое мы побывали в змеиной деревне Лемат, жители которой ловят и разводят змей уже более 900 лет, попробовали в местном ресторане 9 змеиных блюд и специфические настойки. А также сходили на представление единственного в мире "Water Puppets" - Театра кукол на воде (весьма любопытное зрелище!). И поскольку театр расположен в историческом ханойском квартале "36 улиц" (на самом деле их больше 60), а до начала спектакля оставалось немного времени, мы все-таки успели пробежаться по некоторым из них.

Пройтись по Шелковой, свернуть на Оловянную...

...и еще на 60 торговых улиц: Сахарную, Бумажную, Шелковую, Серебряную... Прогулка по старому району приносит потрясающие ощущения. Здесь каждый камень дышит историей. Кроме того, масса удивительных по красоте ремесленных изделий: чеканка, лаковые миниатюры, шелковая вышивка... Удержаться от покупок невозможно, при этом все невероятно дешево. Вьетнам вообще является очень дешевой страной. Это проявляется во всем, начиная с ужина с обилием морепродуктов, который обойдется вам в 4-8 долларов с человека, и заканчивая стоимостью внутренних авиаперелетов. Килограмм отборных апельсинов стоит здесь 20 центов, манго - 30, а фирменный вьетнамский dragon fruit (в розовой чешуйчатой кожуре которого - белая мякоть с мелкими семечками, напоминающая киви) - 25 центов за тот же килограмм. К слову, Вьетнам - рай для любителей фруктов: какой экзотики здесь только нет! А еще здесь удивительно вкусный кофе и настоящая французская выпечка (точно такая же, как в Париже): приятные последствия колониального прошлого.

Короли вьетнамских дорог

Это, безусловно, мопеды. На них передвигаются дружными компаниями и целыми семьями (благо, присущая вьетнамцам стройность это позволяет), перевозят живность и различную поклажу (включая гробы!). В городах потоки мопедов бесконечны, и если на регулируемых пешеходных переходах перейти дорогу еще можно, то при отсутствии светофоров это кажется нереальным. Тем не менее, выход есть - двигаться в нужном направлении, не останавливаясь, и совсем не глядя на мотоциклистов: они объедут вас сами.

"Мадам, мотобайк" - самое распространенное в Ханое и Хошимине на каждом углу предложение "таксистов"-мотобайкеров. Неплохой способ увидеть город: вам не только покажут достопримечательности, но еще и терпеливо подождут, пока вы насладитесь их видами, побродив вокруг. Обойдется подобная экскурсия в $1-2, а впечатления будут незабываемыми.

Русский с вьетнамцем - братья навек

Иностранных туристов в этой стране боготворят. Русских особенно любят и ждут. Истоки любви идут еще с советских времен (вьетнамцы благодарны нам за братскую помощь). Ждут - потому что связывают с увеличением числа русских туристов и свои личные интересы.

Нгуен Тхань БИНЬ, с которым я познакомилась в Ньячанге, получил диплом агрохимика в Краснодаре. Одно время работал по специальности, затем 9 лет преподавал русский, а теперь является переводчиком. "Пока русских туристов у нас не так много, по сравнению с гостями из Австралии, США и Европы, но я очень надеюсь, что их будет больше. Тогда и моя жена, которая тоже училась в СССР, сможет найти работу переводчика. Для меня ваши туристы - особенные. Прожив несколько лет в Союзе, я успел узнать ваш менталитет и привычки, поэтому мне легко и комфортно с вами работать".

Если вьетнамец знает хоть пару русских фраз (а среди людей среднего и старшего возраста таких немало), обязательно это продемонстрирует. Так, очень растрогала всю группу 9-летняя дочь сопровождавшего нас в поездке главы компании "Нят Минь" г-на Ле Ван НГИА, когда на чистейшем русском рассказала наизусть стихотворение Некрасова "Мужичок с ноготок".

А еще во Вьетнаме очень любят наши песни. "Подмосковные вечера" пел для нас глава турдепартамента одной из провинций, "Миллион алых роз" исполнял на вечеринке муж директора курорта "Rock Garden" в Фантхиете, "Россия, Россия!" - старательно выводил замминистра туризма Вьетнама на прощальном ужине в Ханое.

"Вьетнам заинтересован в развитии туристических отношений с Россией, - сказал председатель совета директоров компании "Нят Минь" Ле Ван Нгиа. - Несмотря на то, что пока поток гостей из России очень мал, мы уверены: интерес к нашей стране со стороны российских и, в частности, приморских туристических фирм есть. Об этом свидетельствует и статистика: если в 2003 году Вьетнам посетило менее 8 тысяч россиян, а в 2004-м - около 10 тысяч, то за 10 месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти вдвое, составив 18 тысяч. К концу года эта цифра вырастет, в том числе и за счет дальневосточников. Тем более что специально для дальневосточных туристических фирм в ближайшее время мы намерены провести еще несколько ознакомительных туров. Вьетнаму есть чем удивить российских туристов. И это не только роскошные пляжи и шумные мегаполисы, обилие морепродуктов и дешевый шопинг. Это еще и этнографические экскурсии, путешествия на слонах в горные деревни, где живут вьетнамские племена, пышные национальные фестивали..."

Мы уезжали. В памяти всплывали щемящие душу пейзажи залива Халонг и хрупкие фигурки вьетнамских женщин на бескрайних рисовых полях, белоснежные песчаные пляжи и таинственные джунгли, роскошные курорты Фантхиета и потрясающая энергетика серфинг-станции Kitepirate... Неувиденным осталось многое: "Город Вечной Весны" Далат, "жемчужный" остров Фукуок, древняя столица Хуэ, не познанные до конца Ханой и Хошимин... Впрочем, это отличный повод вновь вернуться в эту удивительную и гостеприимную страну для того, чтобы совершать новые открытия "своего" Вьетнама.

Фото предоставлены кайт-серфинг станцией Kitepirate.