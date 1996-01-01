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Рынок ТНП: тревожные ожидания

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После значительного подорожания сотовых телефонов, вызванного массовыми конфискациями крупных партий мобильников органами МВД, появились опасения, что нечто подобное может случиться и с другими товарами народного потребления, и прежде всего - компьютерными комплектующими, ноутбуками, цифровой фото- и видеотехникой, так как эти товары завозятся в Россию по схожим схемам с использованием "серых" импортеров.

Опасения усилились после того, как начальник Дальневосточного таможенного управления Эрнест БАХШЕЦЯН сообщил, что, возможно, корректировке в сторону повышения подвергнутся все товары народного потребления.

- Повышение цен уже происходит, - говорит заместитель директора компании DEXP Computers Виктор АНДРОСЕНКО. - Отчасти это связано с ростом сбыта. Как правило - и это происходит ежегодно, - дистрибьюторы реагируют на повышенный спрос в конце года с некоторой задержкой, создавая искусственный дефицит, отчасти и в связи с упомянутыми нововведениями на таможне. Если у официальных дистрибьюторов возникают проблемы или задержки с растаможиванием, то "серые" дистрибьюторы не преминут воспользоваться случаем и повысить цены, объясняя это "дефицитом товара". Так что в конце этого и начале следующего года стоит ждать повышения цен на компьютерную и другую (в том числе и бытовую) технику в среднем на 5-7%, а по отдельным сегментам рынка - и более.

- Опасения импортеров понятны, но, думаю, что проблему удастся решить, - считает Виктор Андросенко. - По истечении определенного срока крупные дистрибьюторы научатся работать "быстро" и по новым правилам, рост цен стабилизируется, и даже возможно некоторое их снижение весной 2006 г. Стоит заметить, что импорт компьютерных товаров все же меньше завязан на "серые" схемы, если сравнивать его с рынком сотовых телефонов. Импортирование "серых" продуктов сулит большими неприятностями не только от государственных контролирующих органов.

Производители компьютерного оборудования также негативно относятся к такой деятельности. А ругаться с производителями невыгодно никому.

- Большая часть задержанных сотовых телефонов была завезена "Евросетью". Это компания федерального масштаба, она является одновременно и дистрибьютором, и продавцом. Компания настолько крупная и категоричная в правилах игры на рынке, что может диктовать условия даже вендорам. В нашем же секторе мы затрудняемся назвать такую компанию, и подобная смелость по нелегальному ввозу товаров - маловероятна. Поэтому паника, вызванная историей с "Евросетью", не совсем применима к нашему рынку, - считают в компании IPS Computers.

- То, что сегодня происходит на таможне, еще не так страшно. А вот если депутаты Госдумы примут поправки в Таможенный кодекс, тогда начнутся настоящие проблемы, - полагает директор розничной сети компании "Навиком" Олег КОСЕНКО. - Ключевые слова во всем происходящем: вертикаль власти. Правительством взят курс на максимальную централизацию поставок и растаможивания - контролировать 10 таможен в европейской части России намного проще, чем сотни по всей стране.

Ну а если таможня все же начнет перекрывать "серые" каналы ввоза компьютерной техники, то цены в итоге могут вырасти на 10-15%. Однако их повышение вряд ли будет таким же быстрым, как в случае с мобильными телефонами.

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