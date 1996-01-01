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Выгода растет с этажами
"Выгодная, надежная форма капиталовложений с минимальным уровнем рисков" - примерно так характеризуют эксперты сравнительно новое для России и бурно развивающееся направление инвестиций в строительство.
Фактически вложения в строительство являются самым доходным видом инвестиций, доступным для частного лица, и способны обеспечить быструю надежную и более чем существенную прибыль, особенно если учитывать динамику роста цен на недвижимость и применить в собственной инвестиционной программе несколько простейших приемов, о которых и пойдет речь ниже.
Прежде всего стоит отметить вот что. Разумно инвестируя в строительство, прогореть невозможно. Факты таковы: приобретая квартиру в доме на начальном этапе, вы платите как минимум вдвое меньше, чем та же квартира будет стоить в день сдачи дома. Выбирайте проекты домов в хороших, востребованных рынком районах; уделяйте необходимое внимание имиджу компании-застройщика; внимательно читайте документы. Отдача от проекта гарантирована. Какие бы финансовые катаклизмы ни случились в стране, что бы ни произошло - стоимость не может упасть ниже той цены, которую вы заплатили... ведь на "нулевом" цикле строительства вы, говоря по-простому, оплачиваете только землю и право на строительство на этой земле. А такие вещи со временем только дорожают - земля в хороших районах никогда не становится дешевле, потому что ее всегда не хватает. Например, земля в Подмосковье не подешевела даже во время кризиса 1998 года - хотя ее рост временно приостановился.
Естественно, что самой интересной инвестиционной схемой считается вложение денег в строительство, находящееся на начальном этапе, - цена квадрата относительно низка, но растет с этажами. Этот вариант должен быть особенно интересен тем, кто планирует стать владельцем собственных апартаментов в ближайшем будущем. Интересна и схема, по которой работают "перепродажники", - эти не дожидаются окончания строительства и на середине строительства перепродают выкупленную площадь несколько ниже официальных расценок компании-застройщика, но с немалой прибылью для себя. Ну, как говорится, кому и что важнее - скорость оборотов или конечная прибыль.
Не стоит забывать и о том, что инвестировать в строительство могут и те, кто заинтересован в сотрудничестве с банками и финансовыми структурами, - недвижимость всегда выступала высоконадежным средством обеспечения обязательств.
Выгодно ли? Да, безусловно. Любой желающий может убедить себя наглядным примером, просто сравнив доходность инвестиций в строительство на начальном этапе и процентные ставки по ипотечным кредитам. Другой показательный пример предназначен для корпоративных инвесторов, заинтересованных в офисных или торговых помещениях. Если исходить из того, что средний срок строительства составляет около 2-х лет, то можно просчитать, в какую сумму вам обойдется аренда квадратного метра на это время, и сравнить ее со стоимостью покупки. Как говорят специалисты, разница в цене отрабатывает проценты по кредиту на покупку.
Есть еще один немаловажный момент. Как известно, рыночные тенденции Москвы полуторагодичной давности можно успешно проецировать на Владивосток сегодняшний. А в столице ситуация развивалась следующим образом: рост цен на массовое жилье несколько замедлился - он составляет чуть меньше 2% в месяц. Зато на рынке нового жилья высокого уровня качества ситуация иная. "В классе "люкс" рост в этом году достигнет 25% и станет самым значительным в этом сегменте за все предыдущие годы, - говорит заместитель генерального директора одной из крупнейших строительных компаний столицы - акционерного общества "ДОН-Строй" Тимур БАТКИН. - Объяснить это просто: сегодня строительство очень усложнилось, а перспективных площадок остается все меньше. Таким образом, предложение практически не увеличивается, а спрос по-прежнему остается высоким".
Не нужно обладать особыми аналитическими способностями, чтобы разглядеть в этих фактах колоссальные возможности для инвестиций, в том числе и во Владивостоке. Ведь очевидно, что приморская столица с ее сложным рельефом, зажатая между двумя заливами, через пару лет также будет испытывать недостаток свободных удобных площадок для жилой или офисной застройки. Ну и, бесспорно, приятно - инвестировать не просто в недвижимость, а в элитное жилье. Вроде бы живешь себе в отличной квартире или, скажем, пентхаусе.., наслаждаешься жизнью и комфортом, а на самом деле деньги зарабатываешь просто самим фактом обладания такой квартирой.
Итак, инвестиции в строительство выгодны - это безусловный факт, это авторитетное мнение множества экспертов. В качестве одного из аргументов можно назвать и тот факт, что ведущие Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) наиболее активно инвестируют средства своих участников именно в строительство (в этом можно легко убедиться, обратившись в любой из них за инвестиционной программой).
И, конечно, для любого, кто рассматривает для себя возможность инвестировать в строительство, самым важным становится вопрос выбора инвестиционно-строительной компании. Такая компания должна отвечать нескольким базовым требованиям: иметь значительный опыт работы на рынке и хорошую репутацию. Обратите внимание на качество оформления документов, проконсультируйтесь с опытным юристом. Желательна возможность страхования сделки - это дополнительная гарантия, поскольку страховщики проверят и перепроверят инвестиционно-строительную компанию и будут с ней работать, если только сочтут ее достаточно надежной. Специалисты советуют быть осторожными в работе с компаниями, предлагающими подозрительно низкие цены на дома на "нулевом цикле" - стоимость 1 квадрата современного дома в приличном районе не может быть ниже 1000 долларов.
Из числа владивостокских компаний, работающих именно в формате инвестиционно-строительных (то есть ориентированных на потребителей, планирующих не просто приобретать жилье или площади, а инвестировать и зарабатывать), следует отметить одну из крупнейших и наиболее известных - компанию "Динас". В настоящее время у компании имеется широкий выбор проектов - как находящихся в работе, так и стартующих в 2006 году.
Напоследок - важный нюанс. Еще 1 апреля в силу вступили новые правила долевого строительства - теперь строителям нельзя продавать квартиры на стадии разработки проекта и согласования документации. Между тем основная часть квартир в новостройках продается именно на первоначальном этапе. Эксперты полагают, что это приведет к повышению стоимости квадратного метра в новостройках. Так что думайте и принимайте верное решение. Пока еще можно приобрести долю в объектах такой компании, как "Динас", которые не подпадают под действие нового закона, то есть разрешение на строительство которых было получено до 1 апреля 2005 года. Когда эта возможность исчерпает себя, те, кто успел вложиться, станут чуть богаче, остальным же придется смириться с очередным витком цен.
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