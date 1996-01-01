Фитнес. Дальневосточная рецептура

Здоровье входит в десятку самых важных жизненных ценностей человека. Люди могут по-разному относиться к деньгам, карьере, семейной жизни, но неизменно и с редким единодушием на всех праздниках поднимают заздравные тосты.

"Дальневосточный капитал" также желает вам доброго здоровья и в 2006 году планирует к публикации материалы в рубрике "Здоровый бизнес", в которой затронет темы современного здорового образа жизни: "Тенденции на рынке фитнес-услуг Дальнего Востока", "Клубная фитнес-система", "Дальневосточные соревнования по бодибилдингу и фитнесу", "Банная культура", "Косметические услуги", "Оборудование для фитнес-центров", "Корпоративные спортивные команды как залог успеха бизнеса", "Спортивные комплексы нового времени" и т.д. В февральском номере журнала предлагаем вашему вниманию первый материал рубрики - обзор дальневосточных фитнес-услуг.

Быть здоровым и делать деньги на оздоровлении сограждан последние пять лет вошло в моду: фитнес-центры растут как грибы после дождя. С легкой руки международных фитнес-брендов "Планета фитнес" и "World class" в центральной части России приживаются сетевые клубы. На Дальнем Востоке деньги на желании быть здоровым зарабатывают иначе.

Разновидности фитнес-центров

Собственно специализированными фитнес-центрами имеют право себя называть оздоровительные комплексы клубного типа с несколькими залами (тренажерными и для групповых занятий), с сауной, массажным кабинетом, солярием, СПА-салоном и прочими атрибутами комфортного проведения времени. Как правило, таких фитнес-центров в столицах краев и областей Дальнего Востока по одному или два на город. Расширение сети, по словам их директоров, не имеет смысла, поскольку естественное стремление к росту на этом рынке сдерживается умеренным желанием обеспеченных людей быть здоровыми в "модном" стиле.

Вторая разновидность дальневосточных фитнес-клубов - компактные тренажерные залы и залы для групповых занятий в спальных районах городов. При них могут быть салон красоты или солярий. Среднестатистический посетитель, точнее, посетительница такого салона, живет неподалеку. В ее семейном бюджете траты на занятие шейпингом стоят в ряду ежемесячных трат на стрижку, окраску волос, маникюр и посещение косметолога.

Еще один вид фитнес-центров организовывается при гостиницах и санаториях. В них не может быть долговременных проплаченных абонементов и клубных карт. Клиента привлекают возможностью либо приятно провести время, либо заняться адаптированным для его заболевания видом физических нагрузок. Тренерский состав в санаториях часто заменяют врачи и инструкторы ЛФК.

К четвертому виду дальневосточных фитнес-услуг можно отнести спортивное направление. Такие центры организуют при крупных спортивных комплексах, оставшихся еще с советских времен. Помещения залов берут в долгосрочную аренду, тренерский персонал имеет высшее физкультурное образование и разряды не ниже 1-го взрослого. Клиенты также бывшие спортсмены-разрядники, или те, кто серьезно не занимался спортом в юности, но сейчас намерен достигнуть хороших спортивных результатов.

Фитнес "по-дальневосточному" - это и мода, и бизнес, и спорт, и оздоровительные практики, и проведение досуга. Каждый из директоров и тренеров фитнес-клубов делает больший или меньший акцент на каждой составляющей. Так складывается имидж и клиентура заведений.

Самый спортивный город. Авангард

Сейчас на лавры самого спортивного города в отношении развития фитнес-услуг претендуют Благовещенск, Владивосток и Хабаровск - по числу элитных фитнес-центров и спортивных результатов, которые показывают их клиенты на дальневосточных состязаниях по фитнесу и бодибилдингу. Таковые проводятся ежегодно, ближайшие пройдут 8 апреля во Владивостоке в Fesco-холле.

Благовещенск

По словам Сергея ЛЕВИЦКОГО, вице-президента Федерации бодибилдинга и фитнеса России на Дальнем Востоке и председателя Амурской федерации бодибилдинга и фитнеса, в Благовещенске серьезно подходят именно к спортивным видам фитнеса: "В 2007 году мы планируем провести Гран-при России по бодибилдингу и фитнесу. На это мероприятие, по предварительным расчетам, потребуется около 900 тыс. рублей. Уже есть желающие поучаствовать. На дальневосточный турнир 2006 года во Владивосток от нас поедут Нина и Татьяна СМИРНОВЫ".

В Благовещенске два крупных клуба - "Русь" и "Колизей". Спортсмены тренируется в обоих. Однако "Колизей" позиционирует себя именно как современный спортивный клуб со всеми вытекающими атрибутами, начиная от интерьера и заканчивая клубной картой, приобретаемой на полгода. Директор "Колизея" Александр БАШКАТОВ уверен, что уровень обслуживания в клубе соответствует стоимости карты: "2000 рублей в месяц, 13 880 рублей в год. Это нормально. К тому же, по нашим расчетам, рынок Благовещенска занят лишь на 12-20%. Планируем расширить наши возможности, улучшить тренажерный зал, ввести новые услуги".

Расширяться по интенсивному принципу планирует и второй крупный клуб Благовещенска "Русь", Сергей Левицкий рассчитывает открыть еще одно заведение - "Русь-2".

Владивосток

Самый крупный фитнес-центр Владивостока - "Мастер Джим" (www.mastergym.ru). Перечисление прочих заняло бы не один абзац, остановимся на нескольких, типичных: "777", "Шарм", "Финтес-мания", "Лидер", "Гавань". Директор "Мастер-джим" Андрей МИРОПОЛЬЦЕВ, рассказывая о методах работы на рынке фитнес-услуг этого клуба, подчеркнул, что клуб рассчитан на вкусы самых взыскательных клиентов: "У нас несколько залов, бассейн, сауна, косметический кабинет. Ведет прием врач. Наши клиенты приобретают клубные карты на месяц, три, полгода, год и пользуются всеми услугами центра: индивидуальные занятия в тренажерном зале с персональным тренером, шейпинг, аэробика, степ, восточные танцы, аква-аэробика. Популярность клуба год от года только растет. Наш клуб предоставляет своим клиентам все самое лучшее: лучшие залы, лучших тренеров, лучшие тренажеры. Однако мы не позиционируем себя как элитное заведение. Для многих людей слово "элитное" ассоциируется с "очень дорогое". При приобретении годовой клубной карты одна тренировка обойдется в сто рублей. О чем еще говорить? Мы формируем фитнес-культуру".

Впрочем, назвать прививаемую населению фитнес-культуру суперприбыльным бизнесом никто не возьмется. Скорее, существует своеобразная мода на открытие залов и спортивных клубов. Такого мнения придерживается президент Приморской федерации бодибилдинга и фитнеса и тренер "Мастер Джим" Андрей ЗАУГОЛЬНЫЙ: "Чтобы достигнуть спортивного результата, от клиента клуба требуется долгая работа над своим телом под руководством профессионального тренера. Таких в городе можно перечесть по пальцам. Молодые тренеры набираются опыта и уезжают в Москву или Санкт-Петербург работать по тому же направлению, но за другие деньги".

У клубов рангом поменьше проблем с персоналом не возникает. Растят своих или переманивают у коллег, подписывая с ними годовые контракты. Для руководителя "Фитнес-мании" и "Шарма" Ирины ПАХМУТОВОЙ очевидно, что клиенты приходят в клуб заниматься и отдыхать не только потому, что их устраивают современные тренажеры и стильные интерьеры залов: "Люди приходят к "своим" тренерам. Как приходят в концертные залы к "своим" артистам".

По мнению директоров клубов, Владивосток прошел первичную стадию приучения людей к современным методам оздоровления. В будущие пять-семь лет этот бизнес может быть перспективным именно в "спальных" районах, в рыночной нише "качественные услуги для среднего класса". В строительстве новых элитных заведений, по мнению большинства, необходимости пока нет.

Хабаровск

Фитнес-клуб для всей семьи - именно так позиционирует себя "Максимум", который существует в Хабаровске уже шесть лет. Современный стиль, домашний уют, свободные, просторные залы, системы кондиционирования и ионизации воздуха - все это клуб "Максимум" (maximum.khv.info), место, где можно провести время всей семьей и найти друзей и единомышленников. Два зала для групповых занятий, тренажерный зал, зал релаксирующих направлений, детский клуб, персональный тренинг, дополнительные услуги. Ежемесячный взнос - 2700 рублей. Менеджер клуба Нина БОНДАРЬ в интервью "ДК" сказала, что в основном люди приходят в фитнес-клуб для того, чтобы улучшить физическую форму и укрепить здоровье. "Живую" атмосферу в клубе создают спортивно-развлекательные мероприятия (соревнования, фитнес-марафоны, семейные праздники, мероприятия на открытом воздухе). Для многих членов клуба, по словам сотрудников, это стало образом жизни.

"Новая планета" расположена на окраине Хабаровска, потому выставила более скромный тариф для своих клиентов - 1900 рублей за месяц. Его директор Людмила ПЕРНАЦКАЯ ведет популяризаторскую работу среди населения: "Сначала посещение спортивного клуба - это дань моде, потом - привычка. Мы вместе с одиннадцатью нашими тренерами стараемся создать "семейную" атмосферу. Главное, чтобы клиенту было комфортно и он с удовольствием шел на тренировку. Естественно, в нашем бизнесе существует сезонность. Ближе к концу февраля пойдут наши "подснежники", желающие подкорректировать фигуру. Летом будет наблюдаться затишье. К октябрю пойдет новая волна".

Молодые рынки. Многобещающий арьергард

Рынки фитнес-услуг Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска имеют свои отличительные особенности, выделяющие их из ровной описательной картины общих тенденций. Так, в Южно-Сахалинске всего один элитный клуб "Евро-Фит" (www.euro-sport.ru), при фитнес-центре "Коралл". По мнению управляющего клубом Руслана ЛАПИКА, при средней заработной плате в Южно-Сахалинске 20 000 рублей стоимость карточки члена клуба "Классик" в 3000 рублей является оптимальной: "Самая демократичная стоимость карты - 400 рублей. Мы постарались сделать действительно современный клуб, для всей семьи. Стандарт "Евро-Фит" был предложен нам брендом "World class". В нем работают профессионалы своего дела, и наши клиенты умеют ценить их услуги. Полагаю, что число наших клиентов вырастет, поскольку на Сахалине появляется все больше и больше людей, умеющих ценить свое здоровье и свое время".

В Петропавловске-Камчатском также один крупный оздоровительный центр, который сами жители города называют "Бассейном", работающий на базе центрального спортивного комплекса города. В Петропавловске-Камчатском пока не делались попытки создания элитного фитнес-центра. Тренеры работают в стандартных для подобных учреждений тренажерных залах. Рынок фитнес-услуг здесь прочно заняли маленькие клубы в спальных районах. Так, директор клуба "Русь" Лариса ГВОЗДЕВА установила стоимость месячного посещения (13 занятий) в 1300 рублей: " У нас два зала общей площадью 120 кв.м. Мы не можем работать при меньшей рентабельности". Небольшие камчатские фитнес-клубы кроме обслуживания дам, желающих поправить фигуру и мужчин, жаждущих нарастить мышечную массу, в какой-то мере взяли на себя функцию детских спортивных школ. Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск совместными усилиями создали Камчатскую организацию фитнеса, чтобы иметь возможность проводить соревнования и присваивать подросткам разряды. "Иначе за ребят обидно. Они соревнуются, показывают хорошие результаты, но мы их не можем зафиксировать", - говорит руководитель Камчатской федерации фитнеса Ирина ЛЕОНОВА. Намерение, само по себе далекое от коммерциализации услуг.

У жителей и гостей Петропавловска пользуются популярностью услуги оздоровительных центров. Один из них работает при гостинице "Петропавловск". "Четыре вида массажа, колоногидротерапия, лазеротерапия для наших клиентов - привычные процедуры. Ведет прием гастроэнтеролог - рассказывает директор по маркетингу Елена ХАРЧЕНКО. - Зимой, вне туристического сезона, нашими основными посетителями становятся горожане, следящие за своим здоровьем. Они могут пройти курс санаторно-курортного лечения, не покидая города. При этом проживание в гостинице и питание идут по особому тарифу".

Подводя итог небольшой экскурсии по фитнес-клубам Дальнего Востока, можно сказать, что их владельцам вчерне удалось приучить клиентов к мысли: "Здоровье стоит денег". Причем стоимость клубной карты не привязана к реальным доходам клиентов. За моду на фитнес платят дороже, за здоровье и спортивные результаты как таковые - чуть дешевле.

Особое мнение. Без фамилий

А теперь о главном: говоря о своем стремлении улучшить вкусы платежеспособного населения, директора и владельцы крупнейших дальневосточных клубов не стали кичиться заслугами ни перед коллегами, ни перед читателями "ДК". Они охотно сообщали о стоимости клубных карт, о квалификации персонала, о внутренних соревнованиях постоянных посетителей, но тактично умалчивали о проходимости своих клубов в день и месяц, ссылаясь на коммерческую тайну. Суть же умолчаний сводилась к следующему - фитнес на Дальнем Востоке не является высокоприбыльным бизнесом. И скорее всего, таковым станет нескоро.

Вот какие мнения прозвучали в разговорах без фамилий:

- Открывая фитнес-центры лет пять назад, владельцы клубов с долей восхищения смотрели на московский опыт. В оборудованные по европейским стандартам клубы люди шли толпами. Давали взятки менеджерам, чтобы записаться на посещение. После волна ажиотажа ушла из столицы и кругами разошлась по стране.

- Я сильно сомневаюсь в блестящем будущем таких систем, как "Планета фитнес" и "Word class". Они громоздки и неповоротливы в управлении. К тому же требуют одинаково подготовленных менеджеров и тренеров как в столицах, так и в провинции. За разную заработную плату. По моему наблюдению, персонал таких сетевых фитнес-центров, набравшись опыта, уезжает работать по специальности в Москву. А клуб заново растит кадры.

- Пока открытие фитнес-центров - это, скорее, дань моде. Вкладывая деньги в их развитие, владельцу бессмысленно ждать быстрой отдачи. У людей должна сложиться привычка к клубно-физкультурной жизни. Лично я ожидаю, что как только сегодняшние крупные фитнес-центры подготовят культурную почву, за ними придут другие. Они и будут получать постоянный доход без лишних трудозатрат на просвещение населения.