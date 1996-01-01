Россия снижает добычу золота

Знаменательным в прошлом году было то, что наиболее заметные приобретения совершались крупнейшими российскими компаниями. Наступивший 2006-й в этом плане обещает быть более спокойным, новым собственникам предстоят расходы на поддержание, а главное - на наращивание добычи. Серьезных финансовых затрат потребуют геологоразведочные работы.

Кризис роста?

Главным итогом прошедшего года в золотодобывающей отрасли стало заметное отставание в уровне добычи по сравнению с 2004 годом, когда в России было добыто 180,5 т золота. По предварительным данным российского Союза золотопромышленников, снижение общего объема добычи в 2005 году может составить 5,5 т. Этот фактор можно расценивать как кризис, охвативший отрасль после нескольких лет подъема.

Досье По прогнозам аналитиков, добыча золота в России по итогам 2005 года снизится до 150 тонн, что окажется примерно на 10 тонн ниже, чем добыто в 2004 году. В целом же производство золота, с учетом добычи, попутного и вторичного производства, составит, по предварительным данным, 170 тонн против 180,5 тонны в 2004 году.

Падение добычи золота стало в некоторой степени неожиданным. Еще год назад эксперты Альфа-Банка давали оптимистические прогнозы развития отрасли вплоть до 2008 года, полагаясь на благоприятные условия на мировом рынке золота и стабильные макроэкономические и политические условия в России. Впрочем, в оценках экспертов присутствовали и предостережения. Назревающей проблемой было отставание России в технологическом плане, в то время как в эксплуатацию приходилось вовлекать все более бедные месторождения.

В целом в 2005 году, по словам председателя Союза Валерия БРАЙКО, увеличили добычу золота лишь Амурская (+833,4 кг) и Свердловская (+360,3 кг) области, Чукотский автономный округ. Практически во всех остальных регионах произошло уменьшение добычи: в Хабаровском крае - более чем на 2,5 т, в Красноярском крае - на 2,24 т, в Якутии - почти на полторы тонны. В Иркутской и Магаданской областях, Республике Бурятия и Челябинской области снижение составило около 2,5 т. Существеннее других снизили добычу предприятия Хабаровского края - ЗАО "Амур" (почти на 2 т) и ЗАО "Многовершинное" (более чем на 1,5 т), а также Красноярского края - ЗАО "Полюс" (дочернее предприятие ГМК "Норильский никель") - около 2 т.

Досье Более половины золотодобывающих предприятий Якутии в 2005 году были убыточны. При плане 19,5 тонн золота горняки добыли всего 17 тонн. Из 81 предприятия, ведущего работы на золотоносных приисках Якутии, более тонны золота добывают лишь шесть. И около 15 предприятий извлекают от 200 кг до тонны, ими добывается более 80% всего объема золота. Снижение добычи золота в Якутии в первую очередь было зафиксировано на предприятиях ОАО "Алданзолото" и Южно-Верхоянской ГРК, которые недавно перешли в руки нового собственника и заняты техническим перевооружением, модернизацией и решением организационных вопросов. Добыча золота в Чукотском автономном округе составила в 2005 году 4668 кг. Это на 4,96% больше, чем в прошлом году. В 2004 году на Чукотке было добыто 4447 кг золота. В 2005 году в округе добычу золота вели 22 старательские артели. Лучший показатель у артели старателей "Чукотка", добывшей 1419 кг.

Эксперты объясняют сокращение добычи золота в прошлом году тем, что у золотодобывающих компаний, особенно у небольших артелей, нет достаточно средств для строительства необходимой инфраструктуры. Недостаток средств не позволял небольшим компаниям воспользоваться хорошей конъюнктурой рынка и высокими ценами на золото, которые в декабре 2005 года достигли на мировых биржах 24-летнего максимума, преодолев отметку 500 долларов за тройскую унцию. Кроме того, в прошлом году так и не были реализованы планы крупных компаний по новым золотодобывающим проектам.

Ситуация в отрасли не осталась не замеченной руководством страны. На прошедшем в Магадане в конце года совместном совещании глав Дальневосточных регионов президент страны Владимир ПУТИН высказался за скорейшую разработку правовой и финансово-экономической модели развития отечественной золотодобычи. Путин предложил разработать комплекс мер, в том числе в налоговой сфере, для повышения рентабельности освоения отдаленных месторождений золота, учитывая, что значительная их часть расположена в труднодоступных районах, а уровень развития транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры пока остается достаточно низким. По его мнению, необходимо также разработать комплекс мер, стимулирующих расширение поисковой и геологоразведочной деятельности, президент отметил, что роль государства в этой сфере должна быть значительной.

Минприроды России пошло в своих предложениях еще дальше. Глава министерства Юрий ТРУТНЕВ для исправления ситуации в отрасли предложил даже разрешить физическим лицам принимать участие в добыче золота. По его словам, Россия, допустив граждан к добыче, получит дополнительный приток золота. В этом его поддержал и присутствовавший на совещании глава Минфина Алексей КУДРИН, заявивший, что его ведомство не возражает против допуска граждан к золотодобыче. Впрочем, Трутнев считает даже, что в течение ближайших десяти лет Россия способна увеличить добычу золота на 50-60%, доведя ее до 250 тонн в год. Для этого к 2015 г. министр пообещал ввести в строй около 50 золоторудных и комплексных месторождений, израсходовав до 2010 года на их разведку около 32 млрд руб. Правда, не все аналитики столь оптимистичны в прогнозах. И дело не в том, что месторождений нет, а в том, что многие из них разрабатываются не совсем эффективно. Они согласны с тем, что отрасль ждет инвестиций, но считают, что рынок еще не созрел для этого, большинство его участников в последнее время были заняты не развитием производств, а разделением активов.

Сделки года скорее подтверждают мнение оппонентов министра, чем опровергают его. При этом можно констатировать, что 2005 год стал годом наступления на золотодобычу крупнейших российских компаний, перехвативших пальму первенства у иностранцев, на долю которых еще в 2004 году приходилось основное число сделок по консолидации отрасли в Дальневосточном регионе.

Barrick осталась с интересом

Чего только стоит сделка по покупке дочерним предприятием ОАО "ГМК "Норильский никель" - ЗАО "Полюс" трех золоторудных месторождений в Якутии: "Нежданинского", "Кючюс" и "Куранахского рудного поля", принадлежащих ИГ "АЛРОСА". Потратив $285 млн, "Полюс" стал владельцем золоторудных месторождений, балансовые запасы которых оцениваются более чем в 700 т золота.

Досье Лицензия на разработку Нежданинского месторождения принадлежит ОАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" ("ЮВГК"), владельцами которого являются ирландская Celtic Resources Holdings (50%) и ОАО "Якутская горная компания" (50%). Последнему принадлежит и поисковая лицензия на "Кючюс". 96,6% акций "Якутской горной компании" принадлежит "ИГ "АЛРОСА". ООО "ГК "Алданзолото", 99% акций которого также принадлежит "ИГ "АЛРОСА", владеет всеми 10-ю лицензиями на Куранах.

Грандиозная сделка сопровождалась не менее грандиозной интригой. Дело в том, что главным претендентом на покупку этих месторождений считалась канадская Barrick Gold Corp. За полгода до сделки канадцы приобрели 10% акций ирландской Celtic Resources Holdings Plc., которой принадлежит 50% акций "ЮВГК". Ирландская компания на тот момент практически договорилась с "ИГ "АЛРОСА" об обмене акциями. В надежде окончательно закрепиться на "Нежданинке" Barrick Gold даже приобрела у Celtic опцион на выкуп доли в 51% "Нежданинского". Этот опцион действителен до 31 декабря 2006 года.

Рассчитывая на долгосрочную перспективу в России, Barrick Gold даже открыла в Москве свое региональное представительство. Буквально в мае президент компании Грегори УИЛКЕНС в интервью журналу "Компания" очень оптимистично высказывался в отношении будущего участия своей компании в разработке Нежданинского месторождения в Якутии. До последнего времени канадцы вели активные переговоры с "ИГ "АЛРОСА" в надежде окончательно закрепиться на "Нежданинке", не подозревая о существовании конкурента. Примечательно, что никаких комментариев по поводу итогов этой сделки не прозвучало ни от одной из сторон.

Впрочем, президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ заявил о своем позитивном отношении к приходу в республику крупного российского инвестора. Он так прокомментировал это событие.

- "АЛРОСА" через свою инвестиционную группу провела определенную работу, консолидировала акции, но финансовых возможностей не хватило. В декабре прошлого года мы сделали компании предупреждение о том, что необходимо начинать следующий этап работы, привлекать финансовые средства для реализации инвестиционных проектов. Но этот вопрос не был решен, они предпочли продать свои акции дочернему предприятию "Норильского никеля" -ЗАО "Полюс". По объемам производства, объему торговли своей продукцией он вдвое превосходит "АЛРОСА". Мы приветствуем такое решение. Надеемся, что с помощью таких крупных структур мы, наконец, продвинем свои проекты", -заявил он в ноябре на брифинге.

Штыров отметил, что уже согласована сумма инвестиций, которую "Полюс" направит в золотодобывающую промышленность Республики Саха (Якутия) в 2006 году - $100 млн. Для сравнения, в прошлом году капиталовложения в отрасль составили $20 млн. В целом общий объем инвестиций в золотодобычу в ближайшие годы составит порядка $800 млн. Предмет первоочередных действий - месторождения Нижний Куранах и Нежданинское. Одновременно будут вестись геологоразведочные работы на объекте Кючюс в Усть-Янском улусе.

Упустив шанс получить якутское золото и довести в ближайшие пять лет долю золотодобычи в странах СНГ, включая Россию, до 20% объема своего производства, Barrick Gold вынуждена смириться с тем, что ей пока не удалось подняться на первую ступень отраслевого пьедестала и заняться поисками новых активов. Их, по мнению Грегори Уилкенса, в России достаточно.

Сделки с прицелом

Другим не менее значительным событием в отрасли стала продажа группой "ИСТ" второй по объемам добычи золотодобывающей компании в России ОАО "МНПО "Полиметалл", которая объединяет четыре горнодобывающие и семь геологоразведочных компаний в Бурятии, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и Магаданской областях.

И здесь покупателем выступила российская компания "Нафта-Москва". По мнению наблюдателей, для иностранных компаний продажа "Полиметалла" может означать потерю одного из двух последних крупных потенциальных партнеров, способных помочь им начать золотодобывающий бизнес в России. Впрочем, иностранным претендентам на долю в "Полиметалле" отчаиваться пока рано. Эксперты отрасли не исключают, что владелец "Нафта-Москва" приобрел "Полиметалл" в спекулятивных целях и захочет продать его иностранным компаниям на более выгодных для себя условиях.

Еще одной заметной сделкой года в золотодобывающей отрасли стала покупка компанией "Ренова-проект", контролируемой Виктором ВЕКСЕЛЬБЕРГОМ, контрольного пакета акций ЗАО "Корякгеолдобыча". Третий по величине производитель платины в России планирует стать и крупнейшим производителем золота. Среди основных задач нового собственника - подготовка мощной сырьевой базы для его добычи. Уже ведутся активные геологоразведочные работы на месторождениях золота на Камчатке и в Корякском автономном округе. Идет работа над проектированием рудника на золотосеребряном месторождении Аметистовое (Корякский автономный округ). Как планирует инвестор, в 2010 году, после введения в эксплуатацию фабрики по переработке драгметаллов, суммарное производство золота "Корякгеолдобычи" должно увеличиться до 8 т в год.

Уйти, чтобы остаться

Что касается интересов в регионе иностранных золотодобывающих компаний, то в 2005 году канадская корпорация Kinros Gold Corp. окончательно решила остаться на территории Магаданской области и продолжить работу на месторождениях "Кубака" и "Беркачан".

Интрига с уходом компании из области продолжалась около полугода. В январе совет директоров компании объявил о том, что компания сворачивает горнорудное производство и покидает Колыму. По мнению наблюдателей, причиной тому стало ухудшение взаимоотношений с магаданскими властями. Корпорация считалась основным претендентом на месторождение на сопке Кварцевой, однако незадолго до аукциона у "Омолонской золоторудной компании", 98% акций которой принадлежат Kinros Gold, налоговики обнаружили недоимку в 300 млн рублей. В ответ на это канадцы, сославшись на "непредсказуемый налоговый климат" в России, отказались от участия в аукционе и начали сворачивать здесь свой бизнес.

Kinros Gold является восьмым в мире и третьим в Канаде производителем золота по объему добычи. Компании принадлежит 98,1% акций ОАО "Омолонская золоторудная компания" (ОЗК), владеющего лицензией на разработку месторождения Кубака в Магаданской области. В 2004 году здесь было добыто около 3 тонн золота. Неудивительно, что последующее решение Kinros Gold все же остаться на территории области было положительно воспринято региональной администрацией, учитывая ощутимый вклад корпорации в экономику территории и развитие ее социальной сферы.

Kinros Gold будет заниматься переработкой руды месторождения Беркачан и кубакинских отвалов. Помимо этого в корпорации планируют предоставлять услуги своих специалистов другим компаниям, учитывая острый дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли как среди менеджеров, так и среди рабочих, и вести разработку новых золоторудных месторождений. Kinros Gold уже составила программы разведки месторождений "Ороч" и "Перекатный". Сразу после получения лицензий на объекты компания готова развернуть эти проекты. Прогнозные запасы на "Ороче" оцениваются в 30 т золота и 1,5 тыс. т серебра.

Кстати, среди предприятий, добывающих рудное золото в Магаданской области, "Омолонская золоторудная компания" продолжает удерживать первое место. Ею было добыто в прошлом году 4 т золота.

Продолжал укреплять ресурсную базу в России в прошлом году еще один иностранный инвестор российской золотодобычи - британская компания Peter Hambro Mining, владеющая контрольным пакетом акций ОАО "Покровский рудник". В конце года в Амурской области состоялся аукцион по продаже лицензий на право изучения и разработки 12 месторождений и проявлений золота. Албынскую рудоперспективную площадь (Селемджинский район) с ежегодным уровнем добычи в 500 кг и запасами в 20 тонн приобрело ЗАО "Спанч", аффилированное с Peter Hambro Mining.

Геологоразведке повышенное внимание

Что касается прогнозов состояния отрасли на ближайшую перспективу, то их можно выразить словами губернатора Магаданской области Николая ДУДОВА, высказанными им в ноябре прошлого года по итогам заседания рабочей группы Госсовета по недропользованию (Москва). Как считает руководитель крупнейшего золотодобывающего региона России, в ближайшие годы тенденции в золотодобывающей отрасли в стране вряд ли изменятся. И главную причину такого положения он видит в том, что на протяжении многих лет геологоразведочные работы из-за недостаточного финансирования серьезно отставали от промышленного освоения золота.

"Мы доработались до того, что за последние годы из широкого перечня минерального сырья, добываемого в стране, практически не осталось вида, по которому прирост запасов хотя бы компенсировал ежегодную добычу, не говоря уже о наращивании этих запасов, - вторит губернатору руководитель Агентства по недропользованию по Приморскому краю Михаил ПОПОВ. - В прошлом году впервые за многие годы прирост запасов по золоту в целом по стране превысил добытые объемы".

Между тем вопрос возмещения ресурсов всегда остается актуальным для любого горнодобывающего производства. Чем крупнее компания, тем ей легче аккумулировать средства на геологоразведку. И наоборот, чем компания меньше, тем это сделать труднее, даже в такой отрасли, как добыча золота, при нынешних ценах на него. Рост затрат на энергоресурсы и оборудование снижает прибыльность золотого бизнеса.

Естественно, ведущими инвесторами золотодобывающей отрасли в будущем останутся крупные компании. Как считает генеральный директор ОАО "Рудник им. Матросова" (дочерняя структура "Полюса", занимается разработкой Наталкинского месторождения) Михаил КАЗИМИРОВ, в российском горно-геологическом бизнесе вскоре появится еще одна категория месторождений, экономика которых будет опираться на переработку большого объема руды с низким содержанием металла. Это позволит в будущем в несколько раз увеличить добычу рудного золота. Среди них роль лидера на Дальнем Востоке сохранит, видимо, "Полюс". Помимо планируемых вложений в Якутии, компания объявила о намерении направить до $700 млн в развитие золоторудного месторождения "Наталкинское" в Магаданской области, где планируется довести добычу до 50 т золота в год.

Будущее небольших компаний связано с объединением их в более сильные структуры, о чем, впрочем, говорится уже не первый год.

Как считают специалисты, инвесторам стоит обратить внимание на геологоразведочные работы в нетрадиционных регионах золотодобычи. В частности, поиски золота в Приморском крае привели к тому, что в прошлом году там был открыт так называемый Западно-Приморский золотоносный район с серьезными запасами коренного золота, которые могут быть отработаны по стандартной технологии. Не исключено, что в ближайшие годы геологоразведка может привести к целой серии новых открытий.