Многоликая Сунька

Китайский город Суйфэньхэ, или Сунька, как его ласково, по-свойски, называют наши соотечественники, обосновался на юго-востоке провинции Хэйлунцзян. Судьба провинциального Суйфэньхэ сделала крутой поворот в 1992 году, когда Госсовет КНР присвоил ему статус "открытого приграничного города-порта государственного уровня". После чего благодаря долларам и рублям российских "челноков" одноэтажная Сунька за несколько лет расстроилась, вознеслась к облакам и превратилась в город со 100-тысячным населением. По последним данным, ежегодный объем торговых сделок в Суйфэньхэ, заключаемых по линии приграничной торговли, составляет более 5 млрд юаней, или порядка 602 млн долларов!

В канун Года Огненной Собаки, который согласно восточному календарю начинается 28 января, корреспондент "ЗР" с группой туристов посетил Суйфэньхэ - "город-мост российско-китайской международной торговли".

Всем стоять!

Поднебесная встретила нас мелким снегом и морозом под 20 градусов, но топтаться на холоде нам не пришлось. Современное здание пункта пропуска (ПП) без проблем приютило не только нашу группу, но и еще несколько десятков россиян, прибывших в КНР на автобусах вслед за нами. Внутри 2-этажного "аквариума" невольно вспомнился убогий одноэтажный российский автопереход "Пограничный", абсолютно неприспособленный для большого потока туристов, который мы покинули полчаса назад. И за державу стало обидно...

На китайском ПП всем вновь прибывшим в паспорте ставится специальная отметка. Процедура стандартная. Но чтобы получить желанный синий штамп, приходится подолгу стоять в очереди, потому что туристов много, а инспекторов, их обслуживающих, всего двое. И работали они, на мой взгляд, нарочито медленно, будто нехотя. Более того, на нашу голову на ПП приехал какой-то высокий пограничный чин, и на время его визита "штамповка" паспортов и вовсе прекратилась.

Минут через двадцать бездействия у крупной женщины пенсионного возраста, явно страдающей одышкой, сдали нервы. И она, костеря "тормозных" китайцев на чем свет стоит, плюхнулась в одно из пластиковых кресел, стоящих неподалеку. Вскоре такой же маневр совершили две ее подруги, но расслабиться им не удалось. Грозными окриками: "Очередя, очередя!" и "Низзя!" щуплый китайский пограничник в форме болотного цвета и шапке-ушанке тут же вернул их в строй. При этом не забывая преданно коситься в сторону старшего офицера. Женщины попытались было возмутиться: мол, для чего здесь тогда кресла, но их протест остался незамеченным.

Между тем важные и холеные китайские офицеры-пограничники смотрели на нас свысока и даже с некоторым презрением. Они не видели в нас туристов, в истинном смысле этого слова, прекрасно понимая, зачем русские, нафаршированные валютой, едут в Суйфэньхэ. Для них мы были третьесортными торговцами. Точно такими же, какими мы, надо признать, считаем их соплеменников, торгующих ширпотребом на рынках Владивостока, Находки и Уссурийска.

Когда начальство со свитой покинуло ПП, "штамповка" паспортов возобновилась, и вскоре мы продолжили путешествие в своем автобусе. Нихао, Суйфэньхэ!

Досье Город Суйфэньхэ свое название получил по названию реки Суйфун (Раздольная), протекающей неподалеку. Население Суйфэньхэ - около 100 тыс. человек. Среди местного населения большинство этнические китайцы (хань). Также здесь проживают корейцы (хуэй), маньчжуры и другие национальности. Суйфэньхэ расположен на восточном склоне хребта Чанбайшань. Средняя высота над уровнем моря 500 м. Занимаемая площадь - 460 кв. км. Как и в других районах Хэйлунцзяна, зима здесь длинная, а лето короткое. В году насчитывается 114 безморозных дней, а среднегодовое количество осадков 570 мм. С трех сторон Суйфэньхэ граничит с уездом Дуннин, а на востоке, на протяжении 26 км, с Приморским краем. Город находится в административном подчинении Муданьцзяну. Самому же Суйфэньхэ подчинены 2 уезда и 15 деревень общей численностью населения более 70 тысяч человек. С Россией Суйфэньхэ связывают авто- и железнодорожный переходы. Расстояние до Пограничного - 21 км, до Владивостока - 230 км, до Находки - 270 км.

Кругом - жулье

О том, что с китайцами надо постоянно держать ухо востро, наверняка знает каждый россиянин, хоть раз побывавший в Суйфэньхэ, особенно когда имеешь дело с частными торговцами. Они хоть и бьют себя в грудь: "Я честный продавец!", но, если зазеваешься, "кинут" непременно. Поэтому, приобретая что-либо у частника, обращайте внимание на количество и качество товара, а также на его комплектность.

К примеру, дама из нашей группы, прогуливаясь вечером по городу, купила за 100 рублей у уличного торговца комплект полотенец. Причем, как она позже признавалась, они ей и даром были не нужны, но она поддалась "очарованию" дешевизны товара. Действительно, в России за сто рублей можно купить одно или два небольших полотенца, а здесь отдавали целых десять штук! Придя в гостиницу, женщина обнаружила, что в пакете не хватает трех полотенец, и полотенца-то были чуть больше ладони, но претензии предъявить было не кому. Хитрый торговец растворился во мраке ночи.

Меня попытались "кинуть" буквально в первые же часы пребывания в Суньке. Дело было в гостинице, когда я попытался обменять пять тысяч рублей на юани. По курсу, предложенному валютчиком, 1 тысяча рублей к 280 юаням, за пять "штук" выходило 1400 юаней. В то время как в ресторане "Максим" за тысячу рублей давали только 277 юаней. Разница, конечно, была копеечная, и тут бы мне вспомнить крылатую фразу Пушкина: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!" Тем более что о коварстве этого валютчика (он называет себя Сашей) меня успели предупредить. Но алчность, едва не стоившая мне сотни юаней, взяла свое...

Сначала Саша попытался подсунуть мне вместо тысячи юаней девятьсот, небрежно бросив на стол пачку "пятидесяток". При этом четыре красные "сотни" как приманку он держал в руках. Когда я потянулся за "полтинниками", чтобы их пересчитать, Саша еле заметным движением пальцев смахнул две купюры по 50 юаней в открытый ящик стола. Я попросил его вернуть деньги, что он и сделал, ничуть не смутившись. Я снова стал пересчитывать юани, и валютчик снова попытался смухлевать. Так повторилось еще пару раз. В конце концов Саша выложил-таки передо мной нужное количество юаней. Я взял деньги и только тогда, следуя инструкции старшей по группе, отдал валютчику пять тысяч рублей.

Секс в Китае есть!

- Чего хотите в Суйфэньхэ? - спросил Саша, улыбаясь, когда обмен наконец-то состоялся.

- Счастья, - я попытался отделаться от него шуткой.

Кидала юмора не понял и задал свой вопрос еще раз.

- Тогда любви, - перешел я на более понятную терминологию.

- А-а-а, тебе надо проститутку, - догадался Саша, и я не стал его разуверять. Как говорится, каждому свое.

Кстати, вопреки расхожему мнению о том, что в Китае секса нет и что китайцы за любовными утехами едут в Россию, в Суйфэньхэ мне неоднократно и открыто предлагали воспользоваться услугами местных жриц любви. Один раз это случилось в небольшой музыкальной лавке, когда я, не найдя для себя ничего стоящего уже собрался уходить. Буквально у порога меня перехватила очень миловидная китаянка и без обиняков на чистейшем русском языке спросила, не хочу ли интима. На что я ответил крылатой фразой из "Бриллиантовой руки": "Руссо туристо - облико морале!" Мой ответ она поняла по-своему.

- У тебя нет денет, - разочарованно протянула соблазнительница и сразу потеряла ко мне интерес.

Почти аналогичную историю мне рассказал мой коллега. Когда он был в Суньке, китаянки неоднократно доставали его интимными предложениями. И даже не просили денег. Коллега перед соблазном устоял, и правильно сделал. Китай - одна из немногих стран, где до последнего времени население не обследовалось на наличие ВИЧ-инфекции. Поэтому есть ли в Поднебесной больные СПИДом - неизвестно. Китай таких сведений во Всемирную организацию здравоохранения не подает. Более того, в Китае люди, заболевшие венерическими заболеваниями, подвергаются гонениям, как когда-то прокаженные. Из-за этого они не могут лечиться официально, кроме того, для них это очень дорого. По словам наших врачей-венерологов, китайцы - носители вензаболеваний, даже приезжают лечиться в Россию. У нас, как известно, это можно делать анонимно.

(Продолжение следует.)

Владивосток - Суйфэньхэ - Владивосток.