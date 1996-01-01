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Новые телефонные коды
С 1 февраля телефонные коды, начинающиеся с нуля, полностью заменяются в 19 регионах России - ноль заменяется на четверку, сообщает РИА "Новости".
Новые коды в 19 российских регионах были введены с 1 декабря 2005 года, однако для удобства абонентов в течение двух месяцев действовали оба кода - старый и новый. "С 1 февраля 2006 года прекращается параллельная работа старых и новых телефонных кодов. С 1 февраля 2006 года будет действовать только новый телефонный код, начинающийся на "4", - напомнили в Мининформсвязи России.
Ранее сообщалось, что коды сменятся в Белгородской области (с 072 на 472), Брянской (с 083 на 483), Владимирской (с 092 на 492), Воронежской (с 073 на 473), Ивановской (с 093 на 493), Калининградской (с 011 на 401), Калужской (с 084 на 484), Костромской (с 094 на 494), Курской (с 071 на 471), Липецкой (с 074 на 474), Орловской (086 на 486), Рязанской (091 на 491), Смоленской (081 на 481), Тамбовской (075 на 475), Тверской (082 на 482), Тульской (087 на 487), Ярославской (с 085 на 485) областях.
Географический телефонный код Москвы сменится с 095 на 495, а код Московской области - с 096 на 496.
Замена кодов городов 19 субъектов Федерации была произведена в соответствии с приказом Мининформсвязи России "Об изменении закрепления кодов географически определяемых зон нумерации и кодов географически неопределяемых зон нумерации".
В дальнейшем для звонка в пределах страны будет введен префикс "0" (вместо "8") при звонке по межгороду и "00" (вместо "8-10") - для международных звонков. Также в рамках перехода на перспективную нумерацию планируется замена телефонных номеров экстренных и оперативных служб и переход к 2008 году на единый номер "112".
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